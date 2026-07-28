Porsche ČR podpořila projekt o silniční bezpečnosti „Prožij to s námi“

- Společnost Porsche Česká republika poskytla tvůrcům preventivního projektu „Prožij to s námi“ zázemí své Tréninkové akademie ve Zlatníkách-Hodkovicích.
- První série videopodcastu propojuje autentické příběhy účastníků dopravních nehod s odbornými pohledy předních českých specialistů na bezpečnost silničního provozu.
- Společným cílem je přispět ke zvýšení bezpečnosti na českých silnicích prostřednictvím vzdělávání, prevence a sdílení skutečných životních zkušeností.
Praha 28. července 2026 (PROTEXT) - Společnost Porsche Česká republika podpořila vznik projektu „Prožij to s námi“, který prostřednictvím videopodcastů upozorňuje na nejčastější příčiny dopravních nehod a možnosti jejich prevence. Tvůrcům projektu v čele s Veronikou Vošickou poskytla zázemí své Tréninkové akademie ve Zlatníkách-Hodkovicích, kde vznikla první série dvaceti tematických epizod.
Videopodcast „Prožij to s námi“ přináší autentické příběhy lidí, kterým dopravní nehoda zásadně změnila život. Každou epizodu doplňují rozhovory s předními českými odborníky z oblasti medicíny, psychologie, práva, bezpečnosti silničního provozu i automobilového průmyslu. Cílem projektu není moralizovat, ale ukázat, že většině tragických nehod lze předejít správným rozhodnutím za volantem.
„V Tréninkové akademii každý den vzděláváme odborníky, kteří pečují o bezpečný provoz vozidel našich zákazníků. O to větší smysl pro nás má podpořit projekt, který se zaměřuje na bezpečnost samotných řidičů a všech účastníků silničního provozu. Věříme, že skutečné příběhy mají sílu měnit postoje a přispět k tomu, aby se podobných tragédií stávalo méně,“ říká Martin Březina, vedoucí Tréninkové akademie společnosti Porsche Česká republika.
První série se věnuje například nepozornosti za volantem, únavě a mikrospánku, nepřiměřené rychlosti, právním souvislostem dopravních nehod nebo jejich ekonomickým dopadům. Vedle účastníků dopravních nehod vystoupí v jednotlivých epizodách psychologové, lékaři, státní zástupce, advokáti, odborníci na bezpečnost silničního provozu, zástupci Policie České republiky, České kanceláře pojistitelů, autoškol i profesionální závodníci.
„Velmi si vážíme vstřícnosti společnosti Porsche Česká republika, která nám umožnila natáčet v prostorách Tréninkové akademie. Je to nejen špičkové zázemí, ale také silný symbol toho, že bezpečnost silničního provozu je společnou odpovědností nás všech. Věříme, že právě skutečné lidské příběhy mohou změnit způsob, jakým lidé o řízení a vlastní odpovědnosti přemýšlejí,“ dodává Veronika Vošická z Centra dopravního výzkumu, tvůrce videopodcastu.
Podpora projektu Prožij to s námi navazuje na dlouhodobý důraz společnosti Porsche Česká republika na vzdělávání, odbornou přípravu a bezpečnost v automobilovém prostředí. Poskytnutím zázemí Tréninkové akademie chce společnost přispět k osvětě, která může pomoci předcházet dopravním nehodám a jejich tragickým následkům.
Porsche Česká republika se sídlem v Praze je importér značek Volkswagen, Audi, SEAT, Volkswagen Užitkové vozy a CUPRA pro Českou republiku a patří do společnosti Porsche Holding Salzburg, která má zastoupení v 29 zemích na třech kontinentech.
Zdroj: Porsche ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.