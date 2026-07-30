Porsche Holding Salzburg pokračuje v naplňování své strategie udržitelnosti

• Porsche Holding Salzburg snížil emise CO 2 od roku 2021 již o 28,4 % a přiblížil se cíli 42 % do roku 2030.
• Podíl prodaných elektromobilů vzrostl na 11,1 % a zastoupení žen v managementu již překročilo cíl pro rok 2030.
Porsche Holding Salzburg, největší a nejúspěšnější distributor automobilů v Evropě a mateřská společnost Porsche Česká republika, zveřejnil každoroční report o udržitelnosti za uplynulý rok, který navazuje na dlouhodobou strategii společnosti stanovenou do roku 2030. Pod novým mottem „Každá míle se počítá“ představuje konkrétní výsledky v oblasti snižování emisí, rozvoje elektromobility i podpory diverzity. Společnost tak potvrzuje, že strategie udržitelnosti zůstává nedílnou součástí jejího podnikání napříč velkoobchodem, maloobchodem, finančními službami i vývojem IT řešení.
Jedním z hlavních ukazatelů je pokračující snižování emisí skleníkových plynů. Společnost dokázala od roku 2021 snížit emise CO2 o 28,4 %, čímž se přiblížila k uvedené cílové redukci o 42 % do roku 2030. Současně se Porsche Holding Salzburg zaměřuje na růst podílu prodaných elektromobilů z celkového počtu prodaných nových vozů, který meziročně vzrostl z 8,7 % na 11,1 %. Další významný milník představuje i zastoupení žen ve vedoucích pozicích, které se zvýšilo z 19,4 % na 20,5 %, čímž již společnost překonala svůj další cíl stanovený pro rok 2030. Tyto výsledky tak potvrzují závazek Porsche Holding Salzburg k naplňování konkrétních dlouhodobých cílů společnosti v oblasti udržitelnosti.
„Každá míle se počítá není jen motto letošní zprávy o udržitelnosti. Vyjadřuje náš přístup k transformaci mobility, která se neodehrává jedním velkým krokem, ale každodenními rozhodnutími a měřitelným pokrokem. Těší nás, že jsme se i v uplynulém roce opět přiblížili k stanoveným dlouhodobým cílům. Současně si ale uvědomujeme, že před námi stále zůstává řada výzev. Právě proto plánujeme v nastaveném tempu pokračovat i v dalších letech,“ shrnuje Jan Hurt, generální ředitel Porsche Česká republika.
Vedle pokroku v hlavních strategických cílech pokračoval Porsche Holding Salzburg také v rozšiřování opatření zaměřených na snižování emisí a energetické náročnosti provozu. Významně vzrostla vlastní výroba elektřiny z fotovoltaických systémů, společnost dále rozšiřovala nabíjecí infrastrukturu i využívání certifikované zelené elektřiny a pokračovala v modernizaci budov s cílem snižovat jejich energetickou náročnost. Současně rozvíjí nabídku produktů a služeb, které zákazníkům usnadňují přechod k elektromobilitě.
Strategie společnosti stojí na sedmi klíčových oblastech – od dekarbonizace mobility přes cirkulární ekonomiku až po rozvoj zaměstnanců a odpovědné řízení společnosti. Právě propojení těchto oblastí umožňuje Porsche Holding Salzburg dlouhodobě naplňovat svou vizi poskytovat zákazníkům dostupná a spolehlivá řešení mobility v souladu s environmentálními cíli společnosti.
Více informací o strategii udržitelnosti najdete zde.
Zdroj: Porsche ČR