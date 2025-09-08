Porsche Holding Salzburg zveřejňuje zprávu o trvalé udržitelnosti za rok 2024 a potvrzuje svůj závazek k dlouhodobé transformaci

Porsche Holding Salzburg, největší a nejúspěšnější distributor automobilů v Evropě a mateřská společnost Porsche Česká republika, vydal zprávu o udržitelnosti za rok 2024, která potvrzuje závazek společnosti k ekologické, ekonomické a společenské odpovědnosti. Pod mottem „Sustainability Powered by Change“ shrnuje dosažené výsledky a stanovené cíle, které mají posunout firmu k dlouhodobě udržitelné budoucnosti.
Zpráva o trvalé udržitelnosti 2024 nabízí transparentní pohled na jednotlivé kroky, které Porsche Holding Salzburg podniká na cestě k trvalé udržitelnosti. Společnost dokázala od roku 2021 snížit emise CO2 o 12,8 %, čímž se přiblížila k uvedené cílové redukci o 42 % do roku 2030. Dále vzrostl podíl žen na manažerských pozicích společnosti na 19,4 procenta a prodeje elektromobilů dosáhly 8,7 procenta z celkového počtu prodaných nových vozů. Tato čísla potvrzují závazek Porsche Holding Salzburg k neustálému zlepšování a k naplňování svých dlouhodobých cílů.
„Změna je dnes součástí každodenní reality. Věříme, že právě to může být hnací silou pro dosažení našich dlouhodobých udržitelných cílů. Každý krok směrem ke snížení emisí a rozvoji našich zaměstnanců nás přibližuje k zodpovědné budoucnosti,“ uvedl Jan Hurt, jednatel společnosti Porsche Česká republika. „Naše strategie není jen o číslech, ale také o tom, jak můžeme pozitivně ovlivnit naše zaměstnance, zákazníky a komunity, v nichž působíme,“ dodal.
Hlavní iniciativy Porsche Holding Salzburg v roce 2024 zahrnovaly rozvoj inovativních technologií a postupů, které mají přispět k výraznému snížení ekologické stopy firmy. Zpráva o udržitelnosti staví na sedmi hlavních pilířích – od podpory elektromobility a rozvoje obnovitelných zdrojů energie, přes zelené finance a cirkulární ekonomiku, až po udržitelné budovy, digitalizaci a transformaci firemní kultury.
Významnou roli sehrála především investice do obnovitelných zdrojů energie. Porsche Holding Salzburg pokračoval v rozšiřování fotovoltaických kapacit na vlastních objektech i u zákazníků, a to s cílem dosáhnout výkonu 100 MWp do roku 2030. V oblasti společenské odpovědnosti firma dále podporovala vzdělávání zaměstnanců, programy diverzity či bezpečnosti práce.
Zdroj: Porsche Holding Salzburg