Portál Hotely.cz završil konsolidaci, přináší novinky pro hosty i ubytovatele

Tento krok završuje proces, který začal loňským formálním sloučením značek. Nyní dochází k úplnému technologickému sjednocení do jedné platformy, díky které mohou ubytovatelé oslovit hosty z celé střední Evropy. Hosté pak díky těmto změnám najdou na portálu Hotely.cz ubytování ze všech zemí, ve kterých Szallas Group působí.
„Naším cílem bylo vytvořit jedno silné a přehledné místo pro rezervace. Uživatelům přinášíme jednodušší orientaci a celkově komfortnější zážitek. Díky sjednocení navíc můžeme mnohem rychleji inovovat a pružněji reagovat na potřeby hostů i ubytovatelů,“ říká Lukáš Václavek, Country Director portálu Hotely.cz.
Vyšší efektivita pro hosty i hoteliéry
Modernizovaná platforma Hotely.cz tak přináší hostům především vyšší komfort v podobě nového, výrazně rychlejšího a uživatelsky přívětivějšího rozhraní, které nyní doplňuje také mobilní aplikace pro systémy iOS a Android. Cestovatelé mohou využívat výhod sjednoceného věrnostního programu a osobního uživatelského profilu, přičemž veškeré dosavadní rezervace i standardy zákaznické péče v českém jazyce zůstávají plně zachovány.
Pro ubytovatele znamená přechod na jednotný systém především zásadní zvýšení efektivity při správě kapacit. Díky sjednocenému extranetu odpadá nutnost spravovat profily na více portálech současně, což snižuje administrativní zátěž a riziko chybovosti. Díky integraci do širší sítě Szallas Group navíc čeští hoteliéři nyní efektivněji osloví zahraniční klientelu z Polska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska a Slovenska. Modernější technologické zázemí zároveň zajišťuje přesnější synchronizaci termínů a lepší propojení s hotelovými systémy.
“Změna se nijak nedotkne již existujících rezervací ani dostupnosti zákaznické podpory. Všechny stávající závazky zůstávají v platnosti a zákazníci se nemusí o své pobyty obávat. Společnost i nadále sází na svůj lokální tým a klientský servis v češtině, který doplňuje o technologické kapacity silné regionální skupiny. Hotely.cz tak pokračují ve své strategii budování silné lokální alternativy ke globálním rezervačním platformám,” doplňuje Lukáš Václavek.
O Hotely.cz
Portál Hotely.cz nabízí více než 83.000 prověřených hotelů, penzionů či apartmánů v šesti zemích střední Evropy. Nyní pod sebe sloučil i služby partnerských webů hotel.cz a penzion.cz. Od roku 2019, kdy tyto portály přešly pod Szallas Group, zažily strmý růst a staly se dlouholetou úspěšnou stálicí českého rezervačního trhu. www.hotely.cz
