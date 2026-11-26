Společnost EVE Energy představila na veletrhu RE+ 2026 v Las Vegas svá řešení pro ukládání energie pro datová centra s umělou inteligencí (AIDC) pokrývající všechny scénáře, a to společně s novými technologiemi baterií typu all-solid-state (zcela v pevném stavu) a sodíko-iontových baterií. Společnost během akce také uspořádala představení nových produktů, při kterém předvedla integrované portfolio navržené tak, aby pokrylo energetické požadavky datových center od připojení k rozvodné síti přes distribuci energie až po záložní napájení na úrovni skříní.
Vzhledem k rostoucí poptávce po výpočetní kapacitě pro umělou inteligenci se skladování energie posouvá od pouhé záložní funkce k tomu, že se stává nezbytnou součástí energetické infrastruktury datových center. Vzhledem k tomu, že projekty AIDC směřují k nasazení ve velkém měřítku, společnost EVE uvádí, že její portfolio je navrženo tak, aby pokrývalo potřeby v rámci celého energetického řetězce datových center. Na základě zkušeností v oblasti napájení, akumulace energie a spotřebitelských baterií, spolu s koordinovaným vývojem v oblasti lithiových, sodíkových a vodíkových technologií, společnost EVE uvádí, že je schopna prostřednictvím integrované nabídky poskytovat jak články, tak systémy pro aplikace AIDC. Její třívrstvá architektura pokrývá aplikace na úrovni připojení k rozvodné síti, distribuce energie i na úrovni skříní a podporuje potřeby od vyrovnávání zátěže v řádu milisekund až po dlouhodobé řízení energie.
Třívrstvé produktové portfolio má světovou premiéru a řeší výzvy v oblasti napájení AIDC
Na veletrhu RE+ 2026 umístila EVE své portfolio systémů pro ukládání energie pro AIDC do centra své expozice a zároveň představila řešení pro komerční a průmyslové, rezidenční a telekomunikační aplikace. Mezi produkty představené na veletrhu patřil vysokovýkonný systém pro skladování energie (ESS) S5-1P o délce 20 stop, kapacitě 5 MWh a výkonu 1P; specializovaná buňka pro regulaci frekvence o kapacitě 315 Ah; skříň pro záložní napájení Fortron; a vysokorychlostní systém pro skladování energie BBU+CBU (kombinaci záložního bateriového modulu a kondenzátorového modulu) na úrovni rozvaděče. EVE uvádí, že cílem tohoto portfolia je poskytnout spolehlivou energetickou infrastrukturu potřebnou pro rozšiřování nasazení v odvětví AIDC.
Systém S5-1P je navržen tak, aby poskytoval energetickou kapacitu 5 MWh s výkonem 1P ve standardním dvacetistopém kontejneru. Jeho specializovaná buňka pro regulaci frekvence o kapacitě 315 Ah má objemovou energetickou hustotu 395 Wh/l. Společnost rovněž uvádí, že při nabíjení/vybíjení 1P a při regulaci frekvence 1,22P nedochází k usazování lithia na rozhraní článku, což podporuje bezpečnost a dlouhou životnost v aplikacích s vysokým výkonem.
Záložní napájecí skříň Fortron 6C/10C, navržená pro přechodná vysokovýkonná zatížení, podporuje nepřetržité vybíjení až do 10C a dokáže dodávat 660 kW po dobu pěti minut. Má patnáctiletou životnost a je kompatibilní se záložními systémy nepřerušitelného napájení (UPS) a aplikacemi vysokonapěťového stejnosměrného proudu (HVDC). Její modulární architektura je navržena pro předběžnou integraci ve výrobním závodě a rychlé nasazení, s víceúrovňovou ochranou článků, tepelnou ochranou a protipožární ochranou.
Na straně skříně je systém BBU+CBU společnosti EVE na úrovni rozvaděče navržen tak, aby vyrovnával kolísání napájení v časovém okně od 1 milisekundy do 10 sekund. Systém BBU využívá vysoce výkonné články z fosfátu železa a lithia (LFP) ve formátu 3U s vysokou hustotou a podporuje vybíjecí proudy až do 48C. Podle společnosti EVE reaguje hybridní superkondenzátor LIC za 1 milisekundu nebo méně a je dimenzován na více než jeden milion pulzních cyklů s vysokou rychlostí. Společnost uvádí dobu odezvy autonomního systému na 2 milisekundy nebo méně, což pomáhá udržovat stabilní dodávku energie při změnách výpočetního zatížení umělé inteligence.
Integrované dodávky pokrývající celý řetězec zjednodušují nákup a provoz
Na rozdíl od projektových konfigurací sestavených z komponentů od různých dodavatelů je integrovaná nabídka úložišť energie AIDC od společnosti EVE navržena tak, aby zákazníkům přinesla tři výhody. Zaprvé zjednodušuje nákup díky řešení z jednoho zdroje, čímž snižuje potřebu koordinace mezi více výrobci článků a systémovými integrátory a zároveň pomáhá zkrátit dobu realizace projektů a snížit náklady na rozhodování. Za druhé poskytuje jasnější rozdělení odpovědnosti: bateriové články, systém řízení baterií (BMS), systémová integrace, řízení teploty a požární ochrana jsou vyvíjeny v rámci koordinované architektury, což pomáhá řešit mezery v odpovědnosti, které mohou vzniknout v systémech s více dodavateli. Za třetí snižuje složitost provozu a údržby díky společné technické platformě a jedinému kontaktnímu místu pro servis, čímž podporuje zařízení AIDC, která fungují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a zároveň pomáhá snižovat náklady na provoz a údržbu po celou dobu životního cyklu.
Společnost EVE uvádí, že se zavázala vybudovat energetický základ pro éru umělé inteligence prostřednictvím produktů pro skladování energie pro AIDC pokrývajících všechny scénáře a stát se důvěryhodným globálním energetickým partnerem pro výpočetní infrastrukturu umělé inteligence. Na veletrhu RE+ 2026 společnost představila svá řešení zákazníkům v Číně a na mezinárodních trzích, přičemž se snaží urychlit zavádění systémů pro ukládání energie v AIDC. Jejím deklarovaným cílem je poskytovat bezpečnou, efektivní a nízkouhlíkovou energetickou podporu pro infrastrukturu umělé inteligence po celém světě a přispívat tak k zajištění spolehlivosti výpočetních operací a generování tokenů.
KONTAKT: Doris Tang, 138244@evebattery.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60257.