Portfolio SuperPoD společnosti Huawei představuje na veletrhu MWC Barcelona 2026 nové možnosti pro globální výpočetní techniku

Technologické inovace vytvářejí odolnou výpočetní infrastrukturu
S rychlým vývojem technologií umělé inteligence a modely, které nyní využívají biliony parametrů, začíná agentní umělá inteligence pronikat do klíčových výrobních procesů v mnoha průmyslových odvětvích. To vytváří poptávku po vyšším výpočetním výkonu a nižší latenci. Tyto masivní modely jsou však mimo dosah běžného horizontálního škálování; větší clustery často trpí nižším využitím a častým přerušováním kvůli tréninku.
Společnost Huawei se s těmito problémy vypořádala pomocí inovativního propojení UnifiedBus pro SuperPoD. Přelomová architektura systému „cluster + SuperPoD" je přizpůsobena rostoucím nárokům na výpočetní techniku a pokroku v oblasti umělé inteligence. Na veletrhu MWC představila společnost Huawei na globální scéně své nejnovější produkty SuperPoD včetně Atlas 950 SuperPoD a Atlas 850E. Tyto produkty jsou postaveny na sběrnici UnifiedBus a hodí se pro různé scénáře trénování a odvozování za pomoci umělé inteligence. Například Atlas 950 SuperPoD propojuje prostřednictvím sběrnice UnifiedBus až 8 192 NPU, čímž poskytuje mimořádně vysokou šířku pásma, velmi nízkou latenci a jednotné adresování paměti. Funguje jako jediný logický počítač pro učení, uvažování a zpracování.
Huawei také vystavuje TaiShan 950 SuperPoD ( vůbec první univerzální výpočetní SuperPoD v oboru) spolu se servery nové generace, jako jsou TaiShan 500 a TaiShan 200. Ty poskytují flexibilní výpočetní možnosti pro výpočetní zátěž na škále od vysoké po nízkou intenzitu.
Otevřený zdrojový kód a otevřená spolupráce podporují symbiotický ekosystém
Společnost Huawei pokračuje v podpoře otevřeného softwaru a otevřených systémů s vizí urychlení inovací a prosperity ekosystému. Společnost hraje klíčovou roli v rozvoji systému openEuler, který se rychle zařadil mezi přední světové komunity operačních systémů na bázi open source. Společnost Huawei plně otevřela svou heterogenní výpočetní architekturu CANN. Díky vrstevnatému oddělování jsou vývojářům k dispozici všechny softwarové komponenty od knihoven operátorů, knihoven akcelerace, přes výpočty grafů až po programovací jazyky. CANN také podporuje komunity a projekty s otevřeným zdrojovým kódem, jako jsou Triton, TileLang, PyTorch, vLLM a verl, což vývojářům hmatatelně usnadňuje přístupnost a efektivitu.
Vzhledem k tomu, že inteligence mění průmyslová odvětví, se společnost Huawei i nadále věnuje budování odolného výpočetního základu a symbiotického ekosystému, aby vytvořila nové možnosti pro éru umělé inteligence.
