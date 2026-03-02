Portugalský pavilon získal ocenění

Ocenění předal mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Japonska v Portugalsku Tsutomu Nakagawa jako uznání za „výjimečný přínos k podpoře vzájemného porozumění a přátelských vztahů mezi Japonskem a Portugalskou republikou“.
Ceremoniálu se zúčastnila generální komisařka Portugalska Joana Gomes Cardoso, ředitel pavilonu Bernardo Amaral, technický ředitel Lino Ramos a umělci Carminho a Máximo, kteří také vystoupili v portugalském pavilonu v Ósace a přispěli k oslavě portugalské kultury.
Portugalský pavilon, který naplánovala a realizovala agentura AICEP, byl ekonomickým, diplomatickým a kulturním pódiem. Zapojily se do něj 563 národní subjekty, a prostřednictvím obchodu a restaurace vygeneroval přímý obrat ve výši pěti milionů eur. Bylo uspořádáno přibližně 500 akcí s více než 550 tisíci účastníky a přijato 411 mezinárodních delegací z 59 zemí.
Portugalská účast přilákala téměř 2,4 milionu návštěvníků a byla oceněna ve třech kategoriích, včetně ceny za nejlepší téma výstavy – „Oceán, modrý dialog“, která zdůraznila historické spojení Portugalska s mořem a jeho závazek k ochraně oceánů. Tím se Portugalsko vyznamenalo mezi 158 zúčastněnými zeměmi.
Během světové výstavy se portugalský pavilon stal skutečným místem setkání kultur, podporujícím dialog, posilujícím bilaterální spolupráci a oslavujícím historický vztah, který spojuje Portugalsko a Japonsko již více než čtyři století. Získání tohoto ocenění po skončení výstavy Expo dokazuje trvalý dopad portugalské účasti v Ósace a potvrzuje roli Portugalska jako spolehlivého, inovativního a světu otevřeného partnera.
Zdroj: Igor Záruba