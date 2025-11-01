Poškozený asfalt na dálnici D48 u Dobré nechává ŘSD opravit

Autor:
  11:04
Frýdek-Místek 1. listopadu 2025 (PROTEXT) - Pouze jedním jízdním pruhem se v současné době jezdí po dálnici D48 mezi Třanovicemi a Dobrou na Frýdecko-Místecku. Omezení je nutné kvůli opravě povrchu dálnice, na kterém se neblaze podepsala především těžká nákladní doprava. Asfaltový povrch nevydržel nápor zejména v místech, kde jsou dilatační spáry u mostků a propustků.

Ředitelství silnic a dálnic rozhodlo o opravě, která současně běží hned na několika místech v celém úseku. Dálnice bude opravena ještě do zimy, aby se stav asfaltu dále nezhoršoval. V mrazech by se v poškozených místech rychle vytvářely hluboké výtluky, které by mohly mít vliv na bezpečnost provozu.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Poblíž Nošovic probíhá údržba dálnice D48 ve formě oprav asfaltů. Velkoplošné rekonstrukce se zaměřují hlavně na mosty. Zakázku za 7 milionů korun chceme dokončit během jednoho měsíce. Doprava vede v režimu pruhu 1 plus 1, čili jedním pruhem pro každý směr.”

V místě, kde se oprava dálnice provádí, je snížená rychlost, aby byl zajištěn bezpečný průjezd vozidel a současně, aby se snížilo riziko kolize s pracujícími dělníky a jejich technikou. Právě v tomto místě si pracovníci stavby stěžují na řidiče, kteří rychlostní limit nedodržují a projíždějí kolem nich mnohem rychleji.

Motoristé by měli věnovat zvýšenou opatrnost dopravnímu značení, a to především při dojíždění k místu rekonstrukce, kde se mohou v silnějším provozu vytvářet kolony.

 

Zdroj: POLAR televize Ostrava

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Jihočeská univerzita jako první v ČR nabídne předmět o venkovní výuce

Jihočeská univerzita jako první v České republice nabídne budoucím pedagogům předmět o venkovní výuce v mateřských školách. Zájemci jej budou moci studovat na...

1. listopadu 2025  11:15,  aktualizováno  11:15

V Bruntále začala stavba nové hasičské zbrojnice za 28 milionů korun

V Bruntále začala stavba nové hasičské zbrojnice. Projekt za 28 milionů korun vzniká na nevyužité ploše mezi areálem Hasičského záchranného sboru (HZS) a...

1. listopadu 2025  10:48,  aktualizováno  10:48

Na nádraží v Hodoníně srazil vlak člověka, další je zraněný. Provoz stojí

Provoz na trati mezi Hodonínem a Rohatcem zastavila nehoda na hodonínském nádraží. Vlak tam srazil člověka, ten následkům zranění na místě podlehl. Záchranáři na místě měli v péči i dalšího lehce...

1. listopadu 2025  12:12

PRAHA 9 - KBELY

VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM ZA STRAŠIDLY

vydáno 1. listopadu 2025  12:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hlavní město má vliv na distribuci plynu i elektřiny, v teplárenství však zaostává

„Do roku 2027 zestátníme ČEZ,“ prohlašuje první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Slibuje si od toho zlevnění energií. Vítěz sněmovních voleb plánuje v pondělí podepsat koaliční smlouvu s SPD a...

1. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Srážka osobního auta s autobusem uzavřela dálnici D11 ve směru na Prahu

Srážka dvou vozidel v sobotu dopoledne uzavřela provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. Krátce před polednem ji hasiči částečně zprůjezdnili. Jeden člověk se zranil.

1. listopadu 2025  12:02

V říjnu na silnicích v Pardubickém kraji zemřeli tři lidé, loni nikdo

V říjnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Pardubickém kraji tři lidé. Loni v říjnu při nehodách nikdo nezemřel. Od začátku roku si nehody v kraji...

1. listopadu 2025  9:39,  aktualizováno  9:39

V říjnu na silnicích v Pardubickém kraji zemřeli tři lidé, loni nikdo

V říjnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Pardubickém kraji tři lidé. Loni v říjnu při nehodách nikdo nezemřel. Od začátku roku si nehody v kraji...

1. listopadu 2025  9:39,  aktualizováno  9:39

V Rymáni na Kladensku zavalila zemina dělníka, zemřel na místě

V Rymáni na Kladensku zavalila v pátek odpoledne dělníka zemina. Zemřel na místě. Rymáň je součástí obce Svárov. Okolnosti neštěstí vyšetřují policisté. Zemina...

1. listopadu 2025  9:34,  aktualizováno  9:34

Smíchov

Sobotní brzké ráno na Smíchově

vydáno 1. listopadu 2025  11:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Poškozený asfalt na dálnici D48 u Dobré nechává ŘSD opravit

1. listopadu 2025  11:04

Zlínské divadlo nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů

Městské divadlo Zlín nabídne v ročním předplatném na příští rok pět titulů. Zahrne inscenace Babička, Hra, která se zvrtla, Starý bílý muž, Drákula - komedie...

1. listopadu 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.