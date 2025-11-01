Poškozený asfalt na dálnici D48 u Dobré nechává ŘSD opravit

Ředitelství silnic a dálnic rozhodlo o opravě, která současně běží hned na několika místech v celém úseku. Dálnice bude opravena ještě do zimy, aby se stav asfaltu dále nezhoršoval. V mrazech by se v poškozených místech rychle vytvářely hluboké výtluky, které by mohly mít vliv na bezpečnost provozu.
Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: “Poblíž Nošovic probíhá údržba dálnice D48 ve formě oprav asfaltů. Velkoplošné rekonstrukce se zaměřují hlavně na mosty. Zakázku za 7 milionů korun chceme dokončit během jednoho měsíce. Doprava vede v režimu pruhu 1 plus 1, čili jedním pruhem pro každý směr.”
V místě, kde se oprava dálnice provádí, je snížená rychlost, aby byl zajištěn bezpečný průjezd vozidel a současně, aby se snížilo riziko kolize s pracujícími dělníky a jejich technikou. Právě v tomto místě si pracovníci stavby stěžují na řidiče, kteří rychlostní limit nedodržují a projíždějí kolem nich mnohem rychleji.
Motoristé by měli věnovat zvýšenou opatrnost dopravnímu značení, a to především při dojíždění k místu rekonstrukce, kde se mohou v silnějším provozu vytvářet kolony.
Zdroj: POLAR televize Ostrava