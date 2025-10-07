Poskytovatel internetu PODA koupil společnost JON.CZ

Poskytovatel PODA díky nové akvizici rozšíří řady svých 120 tisíc zákazníků o dalších 18 tisíc domácností, kterým doposud dodával telekomunikační služby JON.CZ, a to zejména v Kolíně a blízkém okolí. Pro zákazníky JON.CZ se však nic nemění a všechny služby budou stále dodávány za stejných podmínek.
„Ve spojení PODY a JON.CZ vidíme celou řadu byznysových i technických příležitostí, které povedou k rozšíření a zkvalitnění služeb pro naše zákazníky. Uděláme maximum pro to, aby zákazníci JON.CZ změnu vnímali jako pozitivní,” uvedl dlouholetý ředitel společnosti PODA Martin Šigut.
Nejsilnější zákaznickou základnu má PODA zejména na Ostravsku. Díky nákupům menších internetových poskytovatelů a intenzivnímu budování optické i bezdrátové sítě se však významně rozšířila také například v Praze, Brně a v desítkách dalších lokalit po celé České republice. PODA je nyní čtvrtá největší česká telekomunikační společnost hned za trojicí mobilních operátorů.
Zdroj: PODA