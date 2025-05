Poslední příležitost: Přihlaste svou firmu do soutěže SME EnterPRIZE!

Soutěž SME EnterPRIZE pořádá již pátým rokem Generali Česká pojišťovna, jejímž cílem je zaměřit se především na podporu inovativních podnikatelských projektů s důrazem na udržitelnost a společenskou odpovědnost. Na vítěze různých kategorií čeká nejen ocenění a mediální zviditelnění, ale také lákavá finanční odměna. Podniky v rámci soutěže získají možnost představit své nápady, strategie a aktivity, pomocí kterých směřují k tomu, stát se přínosem pro společnost i pro budoucí generace. Soutěž je určená start-upům, mikro, malým a středním podnikům (tzv. SME) do 250 zaměstnanců nebo také živnostníkům.

Buďme nejlepší v Evropě

Udržitelné podnikání se v České republice postupně stává trendem, což vytváří vhodné prostředí pro podnikatele, kteří chtějí být v této oblasti lídry a přispět tak k pozitivním změnám ve společnosti. Podle průzkumu italské SDA Bocconi School of Management, který probíhal ve spolupráci se skupinou Generali, na vzorku 1240 malých a středních společností v devíti zemích Evropy, se ukázalo, že v České republice se pouze 1/3 SME řídí strategií udržitelnosti. Jedná se přitom o druhý nejhorší výsledek v rámci všech zkoumaných zemí. Avšak situace se v Česku obrací k lepšímu, což dokazuje průzkum společnosti Ipsos mezi zaměstnanci malých a středních podniků.

Celkem 44 % SME v Evropě uvádí, že už přijali nebo právě přijímají zodpovědnější přístup k udržitelnosti. Tento počet se přitom od roku 2020 zdvojnásobil. To naznačuje, že i přes přetrvávající překážky, jako jsou nadměrné předpisy a byrokracie, se podniky snaží pracovat udržitelněji. Dopomáhají tomu z části i vnější faktory, jako rostoucí ceny energií a sociopolitická situace. „Pro Generali Českou pojišťovnu je téma ekologie naprosto klíčové. Udržitelnost není jen atraktivním marketingovým sloganem, ale aktivně se snažíme být příkladem v odpovědném přístupu k naší planetě a společnosti, což chceme podporovat i u dalších firem,” vysvětluje Petra Nováčková, manažerka udržitelnosti v Generali České pojišťovně.

Příklady odpovědného podnikání

Udržitelnost se může projevit v různých odvětvích toho, čím se jednotlivé podniky zabývají. Příklady těchto společností se objevují od technologií pro čištění odpadních vod, přes šetrné vodní hospodářství, až po nabídku ekologicky šetrnějších produktů. Vítězové SME EnterPRIZE v minulých letech ukazují široké spektrum inovací. Firmy jako IN-EKO Team nebo Clever Farm se zaměřily na využívání a recyklaci vody či vývoj ekologických produktů a procesů. Kromě environmentálních aspektů se udržitelnost týká také sociální odpovědnosti a ekonomické stability. SME EnterPRIZE ukazuje, že ESG není jen trendem, ale stává se běžnou praxí.

Významné ocenění v soutěži obdržely i společnosti, které se věnují produkci udržitelných potravin, jako jsou Ekofarma Javorník, Sonnentor a Sady svatého Prokopa, které pěstují produkty v systému certifikovaného ekologického zemědělství. Nabízejí tak spotřebitelům zdravější a šetrnější alternativy. Významnou roli hrají i firmy zabývající se cirkulární ekonomikou, která pracuje s efektivním využitím zdrojů a minimalizaci odpadu. Například Biopekárna Zemanka je příkladem společnosti, jež úspěšně zapojuje principy cirkulární ekonomiky v potravinářství.

Kategorii start-upů v SME EnterPRIZE navíc od loňského roku podporuje aktivně agentura CzechInvest. Spolupráce s projektem Technologická inkubace má za cíl podpořit zelenou transformaci ekonomiky a poskytnout prostor pro růst nových podniků, které staví své podnikání na principech udržitelnosti a inovací. Vítězem v této kategorii se v loňském roce stal start-up Myco, který inovativně využívá podhoubí k výrobě nových materiálů.

Přihlášky do soutěže stále běží

Soutěž SME EnterPRIZE je příkladem toho, jak může podpora a uznání udržitelných společností motivovat malé a střední podniky k přechodu na ekologičtější a sociálně odpovědnější modely fungování. Tímto způsobem soutěž napomáhá k posilování pozice SME v české ekonomice, které jsou připraveny čelit výzvám budoucnosti.

Registrace do SME EnterPRIZE probíhá už jen do 2. června na oficiálním webu soutěže www.sme-enterprize.cz. Přihlásit se může kdokoliv, kdo spadá do kategorie mikro, malých a středník firem anebo start-upů do 250 zaměstnanců a podniká udržitelným způsobem v České republice.

Zdroj: Generali