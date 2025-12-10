Poslední rozloučení s velmistrem Vlastimilem Hortem

"Velmistr Hort bude pochován vedle Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany nebo Alfonse Muchy. Je to velká pocta pro všechny světové sportovce a samozřejmě i pro šachisty. Je nám ctí, že reprezentoval Německo," uvedla předsedkyně německého šachového svazu Ingrid Lauterbach.
Šéf českého šachového svazu Martin Petr dodává: "Zpopularizoval šachy napříč celým národem a prorazil až na světovou úroveň, skláním se před jeho uměním. Díky němu vyrostlo mnoho mladých hráčů."
Manželka Vlastimila Horta a syn Daniel s rodinou, kteří zorganizovali celou událost, dodávají: "Je to pro nás velký den. Děkujeme všem, kteří podpořili umístění Vlastimila na toto památné místo a přišli se s ním rozloučit."
Již v průběhu roku bylo iniciováno několik spontánních akcí. Jednou z nich je vzpomínkový turnaj se jménem velmistra v hotelu Don Giovanni, který se stane každoroční tradicí. "Uspořádali jsme vzpomínkovou akci, která uchová jméno Vlastimila Horta mezi šachisty všech generací. Bude se konat každé září v jeho milovaném hotelu," uvedl ředitel turnaje Petr Boleslav.
Hotel Don Giovanni není vybrán náhodou – Vlastimil Hort jej pravidelně navštěvoval a dle jeho slov byl jeho druhým domovem. V hotelu se koná každý rok množství významných šachových událostí. Turnaj tak nese i osobní symboliku, která ještě více podtrhuje pietní charakter celé akce. "Vlastimil byl nejen geniální šachista, ale především mimořádně kvalitní člověk, férový parťák s velkým smyslem pro humor!" vzpomíná Jaroslav Svoboda, majitel Czech Inn Hotels a provozovatel hotelu Don Giovanni.
Vlastimil Hort - legenda českého šachu
Velmistr Vlastimil Hort (*12. 1. 1944, †12. 5. 2025) byl historicky nejvýznamnější československý šachista, několikanásobný mistr ČR i Německa, účastník turnajů kandidátů a šiřitel šachové kultury po celém světě. Jeho jméno je spojeno nejen s mistrovskými výkony za šachovnicí, ale i s popularizací šachu prostřednictvím přednášek, knih a veřejných vystoupení. Uložením na Vyšehradském hřbitově, mezi největší osobnosti českých dějin, se jeho odkaz stává součástí národní paměti.