Poslední šance přihlásit se do letošního ročníku projektu Vizionáři 2025

Odborná porota vybere nejzajímavější projekty, které přinášejí skutečné inovace na český trh. Cílem projektu je podpořit jejich uvedení do praxe a zvýšit povědomí veřejnosti o nových řešeních, která mohou prospět široké veřejnosti.
Uzávěrka přihlášek je tento pátek:
- Přihlášení kandidátů je možné zasílat do 14. listopadu 2025 prostřednictvím nominačního formuláře na webu www.vizionari.cz
Projekt Vizionáři oceňuje inovace napříč obory – od technologií jako jsou nanotechnologie, virtuální realita, průmyslový blockchain či umělá inteligence, až po řešení zaměřená na ekologii, recyklaci, energetickou soběstačnost nebo sociální dopad v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a volnočasových aktivit.
„Jsme velmi hrdí, že již patnáctým rokem můžeme ve spolupráci s našimi partnery hledat a oceňovat české Vizionáře – tvůrce inovací, bez kterých by pokrok nebyl možný. Každý ročník nám potvrzuje, že Česká republika má obrovský inovační potenciál, který si zaslouží pozornost a podporu. Našich Vizionářů si navíc nevšímá jen odborná a širší veřejnost v České republice – díky našim dalším projektům se mnozí z nich úspěšně prosazují i na mezinárodní scéně, kde mají příležitost prezentovat svou práci a ukazovat kvalitu a kreativitu českého inženýrství, podnikání a výzkumu.“ komentuje David Kratochvíl, předseda řídícího výboru sdružení CzechInno.
Dlouhodobým generálním odborným partnerem projektu je Komerční banka. K hlavním a také již dlouhodobým odborným partnerům akce patří České Radiokomunikace. Dále expertní organizace pro kyberbezpečnost - CyberSecurityHub, Asociace inovačního podnikání ČR, Společnost vědeckotechnických parků. Mezi mediální partnery patří server Business Info.cz, časopis Inovační podnikání a transfer technologií a Radiohouse.
Více o projektu a přihlášku najdete na www.vizionari.cz.