Poslední šance rozhodnout. Hlasování o cenách ASB GALA končí.

Praha 25. září 2025 (PROTEXT) - Už jen pár dní zbývá do okamžiku, kdy se uzavře hlasování v rámci prvního ročníku cen ASB GALA. Ocenění, které má ambici stát se významnou událostí české architektury a stavebního byznysu, umožňuje odborníkům i široké veřejnosti ovlivnit, kdo si odnese titul nejlepšího developera, stavební firmy nebo osobnosti oboru.

Hlasování: asbgala.cz

Ceny ASB GALA vyzdvihují výjimečné osobnosti a firmy v architektuře, developmentu a stavebnictví. Jsou spojeny s odborným časopisem ASB, který dlouhodobě otevírá diskuze o zásadních otázkách kvality prostředí, v němž žijeme.

Inspirací pro vznik české verze byly více než patnáctileté zkušenosti vydavatelství Jaga na Slovensku, kde se udílení těchto cen stalo prestižní událostí. "Ukázalo se, že pravidelné oceňování nejen hotových staveb, ale i lidí a firem stojících za nimi, má obrovský význam. Každý ročník podněcuje debatu o tématech, která mají celospolečenský dopad, a pomáhá kultivovat prostředí," vysvětluje šéfredaktor ASB Matěj Beránek.

V Česku mají ceny ASB GALA ambici ocenit osobnosti a společnosti, které dlouhodobě přispívají ke zlepšování stavební praxe – zejména developery a firmy s férovým přístupem a důrazem na kvalitu. Soutěží se v kategoriích ASB Developer roku (rezidence, administrativa, průmysl a logistika), ASB Stavební firma roku a ASB Osobnost architektury a stavebnictví. Speciální ocenění představuje Cena redakce časopisu ASB.

O vítězích nerozhoduje jen úzká porota. Hlasování je otevřené do 1. října jak odborníkům z oboru, tak široké veřejnosti na webu asbgala.cz, přičemž férovost celého procesu zajišťuje audit společnosti Deloitte. Díky tomu výsledky skutečně odrážejí názory lidí, kteří českou architekturu a stavebnictví utvářejí.

Jména vítězů se dozvíme 14. října 2025 na slavnostním večeru v Národním domě na Vinohradech. Organizátoři chtějí založit novou tradici, která propojí soukromý i veřejný sektor. "Naším cílem je, aby se v Česku o architektuře a developmentu mluvilo se vším respektem, jaký si tyto obory zaslouží. A abychom pomohli ocenit ty, kdo tyto obory posouvají kupředu," dodává ředitel Jaga Media Vladimír Brutovský.

Hlasování: asbgala.cz

Dejte svůj hlas a určete největší osobnosti české architektury a stavebnictví – ASB GALA 2025!

 

Matěj Beránek, šéfredaktor časopisu ASB

 

 

Zdroj: Jaga Media

 

 

