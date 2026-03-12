Poslední šance vidět výstavu BODY WORLDS. Končí již 12. dubna!

Výstava BODY WORLDS nabízí fascinující cestu do nitra lidského těla. Návštěvníci mohou krok za krokem objevovat jeho neuvěřitelnou komplexnost – od kůže přes svaly a kostru až po spletitou nervovou soustavu, dýchací soustavu, oběhový systém i jednotlivé orgány, které společně tvoří dokonale fungující celek.
Medici v každé galerii
Součástí expozice jsou také speciálně vyškolení studenti medicíny – medici. Návštěvníkům přibližují jednotlivé exponáty a srozumitelně vysvětlují, jak fungují orgány i celé systémy lidského těla. Ochotně odpovídají na otázky a pomáhají lépe porozumět tomu, co na výstavě vidíte.
Díky tomu získává výstava živý a interaktivní rozměr. Není jen vizuálním zážitkem, ale i inspirativním setkáním s budoucími lékaři, kteří přidávají odborný a poutavý výklad.
BODY WORLDS tak nepřináší pouze fascinující pohled do anatomie člověka. Především inspiruje k zamyšlení nad vlastním životním stylem. Ukazuje, jak pečovat o tělo i mysl, jak naše každodenní návyky ovlivňují zdraví, energii i délku života – a jak najít v životě větší rovnováhu.
Principy dlouhověkosti
Speciální část výstavy je věnována dlouhověkosti a principům zdravého stárnutí. Díky ní zjistíte, jak lze prostřednictvím každodenních rozhodnutí ovlivnit délku i kvalitu života. Pomocí názorných exponátů a dokumentárních fotografií objevíte nejnovější poznatky z oblasti výživy, spánku, regenerace, duševní rovnováhy a pohybu – tedy faktorů, které dnes tvoří základ moderního přístupu k vlastnímu zdraví a vitalitě. MUDr. Radovan Hudák, ortoped a odborný poradce výstavy k tématu říká: „Z pohledu ortopeda je jedním z nejdůležitějších pilířů dlouhověkosti a prevence nemocí pravidelný aktivní pohyb. Bez něj dochází k postupné atrofii svalů, oslabení kloubů i zhoršení funkce mozku a celého těla. Pohyb je tak nejpřirozenějším „lékem“ proti stárnutí.“
Plíce zasažené kouřením a Alzheimerova choroba
K nejzajímavějším částem výstavy patří video o Alzheimerově chorobě. Srozumitelně ukazuje, jak nemoc postupně postupuje – od prvních problémů s pamětí až po úplnou ztrátu myšlení, pohybu i základních životních funkcí. Video navíc doplňuje skutečný exponát mozku, který je touto zákeřnou nemocí zasažen.
A tím výstava zdaleka nekončí. Uvidíte také, jak vypadají zčernalé plíce kuřáka, cirhotická játra nebo kloubní náhrady. Exponáty tak názorně ukazují, jak nemoci a špatné návyky dokážou změnit lidské tělo.
50 milionů návštěvníků po celém světě
BODY WORLDS je jednou z nejznámějších a nejúspěšnějších výstav svého druhu, kterou již navštívilo více než 50 milionů lidí po celém světě. Všechna vystavená těla pocházejí od dobrovolných dárců, kteří se rozhodli přispět k vědeckému poznání a osvětě.
