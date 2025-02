Poslední šance zamezit navýšení koncesionářských poplatků? Kampaň NAPISTEPOSLANCI

Kampaň NAPISTEPOSLANCI.CZ, jejímž cílem je upozornit poslance na nesouhlas veřejnosti s navyšováním koncesionářských poplatků bez debaty o podobě veřejnoprávních médií ve 21. století, reaguje i na další problematické body, které tzv. velká mediální novela obsahuje. V jiných zemích EU je například běžné, že k obsahu i konkrétním závazkům veřejné služby vznikají dokumenty, které mají i několik desítek stran textu (např. v Belgii 98 stran). A nebo Německo. U našich západních sousedů existuje nezávislá komise KEF, která podle transparentní metodiky zjišťuje, jak vysoké jsou finanční potřeby vysílatelů. U nás s ničím podobným zákon nepočítá. Pokud chcete transparentní média veřejné služby NAPISTEPOSLANCI.CZ.

“Pět let se snažíme budovat důvěru konzervativních občanů k médiím veřejné služby. Z několika stížností, které jsme na jejich popud zaslali Radě pro rozhlasové a televizní vysílání nebo Radě ČT nám ve většině případů daly rady za pravdu a konstatovaly, že došlo ze strany ČT k porušení zákona o objektivitě a vyváženosti. ČT slíbila nápravu, která se ovšem nekoná. Třeba minulý týden jsme opět museli podat stížnost na pořad Kolik máme pohlaví?, kde se aktivistické autorky ČT dopouštějí zcela zřejmého popírání vědeckých faktů,“ vysvětluje Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu, která spouští kampaň NAPISTEPOSLANCI.CZ . “Pokud teď dá zcela netransparentním způsobem Sněmovna veřejnoprávním médiím bianco šek na více než miliardu korun navíc a nebudou fungovat kontrolní mechanismy, bude ČT i ČRo nadále přispívat ke korozi důvěry české veřejnosti v instituce, a to je pro demokracii dalším pomyslným hřebíčkem do rakve,“ dodává Jochová a vyzývá občany, aby se i oni přidali se svými důvody ke kampani NAPISTEPOSLANCI.CZ proti navýšení koncesionářských poplatků, bez debaty o veřejnoprávních médiích ve 21. století.

Kontakt / Zdroj:

Aliance pro rodinu, z.s.

kancelar@alipro.cz