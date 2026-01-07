Poslední velké slevy u CityZen: ceny klesly až o 50 procent

Do výprodeje zamířil omezený počet kusů z klíčových kategorií – především triček, která patří mezi nejvyhledávanější produkty značky. Sleva platí jak na e-shopu, tak ve všech kamenných prodejnách CityZen, například v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové nebo Chrudimi.
Výprodej, který se nebude opakovat
Oblečení CityZen využívá vlastní technologii, která odolává skvrnám, snižuje viditelnost potu a udržuje svěžest i po delším nošení.
„Naše oblečení má lidem sloužit každý den a vydržet roky. Chceme se proto více soustředit na jeho trvalou hodnotu, a podobná velká slevová akce se v budoucnu již opakovat nebude,“ říká Pavel Hrstka, CEO a spoluzakladatel společnosti CityZen.
Chrudimská značka CityZen působí na trhu od roku 2018. Základem portfolia jsou trička z prémiové bavlny, postupně se ale nabídka rozšířila o košile, polokošile, šaty či antibakteriální spodní prádlo.
Stabilní značka s důvěrou zákazníků
Od svého vzniku CityZen klade důraz na udržitelnost a odpovědný přístup k životnímu prostředí. Všechny produkty se vyrábějí v Česku, a díky pečlivému výběru prémiových materiálů a plné kontrole nad výrobním procesem značka zaručuje vysokou kvalitu a dlouhou životnost oblečení.
"Naše zaměření na udržitelnost je spojené s dlouhodobými investicemi do rozvoje, inovací nebo podpory našeho domovského regionu ve východních Čechách. Díky tomu můžeme vyrábět kvalitní a trvanlivé produkty a zároveň posilovat místní komunity,“ doplňuje Pavel Hrstka ze CityZen s tím, že značka vyrábí i firemní oblečení pro české společnosti.
Značka opakovaně uspěla v soutěži ShopRoku, v roce 2024 se umístila na druhém místě v žebříčku Deloitte Technology Fast 50 a je také součástí projektu Aplikace Podporuji Česko na podporu tuzemských řemeslníků a výrobců. Letos navíc CityZen získal 3. místo v Národní ceně kvality České republiky, kterou uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. CityZen je také partnerem projektu Čeští mistři, který připomíná významné české osobnosti prostřednictvím jejich portrétů a děl umístěných na tričkách značky.
Zdroj: CityZen