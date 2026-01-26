Poslední vstupenky v prodeji: The City of Prague Philharmonic Orchestra zahraje VANGELIS již v únoru 2026 v O2 universu!

Už jen posledních pár vstupenek zbývá na výjimečný koncert, který se uskuteční v únoru 2026 v pražském O2 universu. Monumentální tvorba řeckého skladatele Vangelise, průkopníka elektronické hudby, ožije pod taktovkou dirigenta Peta Harrisona. Tato výjimečná hudebně-vizuální show propojí slavné filmové melodie s působivou projekcí, která přenese diváky do fascinujících světů Vangelisovy tvorby. Kromě kultovní písně Ráj v podání zpěváka Daniela Hůlky, show nabídne i další slavné melodie z filmů jako Blade Runner, Chariots of Fire, Hořký měsíc, Bounty nebo Alexander.
Večer bude patřit především ikonickému soundtracku k filmu 1492: Dobytí ráje, jehož hlavní a stejnojmenná skladba „Conquest of Paradise“ se stala symbolem hrdinství, naděje a lidského odhodlání. Tuto slavnou skladbu předělalo několik umělců, mezi něž patří i Klaus Schulze, Dana Winner či Rhydian. Českou verzi písně s názvem Ráj nenazpíval nikdo jiný než Vangelisův velký obdivovatel a známý zpěvák Daniel Hůlka.
Ústřední píseň Ráj v podání Daniela Hůlky
Na koncertě vystoupí jako speciální host právě Daniel Hůlka, výrazná osobnost české hudební a divadelní scény, známý především z titulních rolí v muzikálech jako Dracula, HraběMonte Cristo nebo Jekyll & Hyde. Jeho hlas dodává Vangelisově hudbě výjimečnou emocionální hloubku. Právě slavná skladba Ráj svojí melodickou stavbou perfektně sedí k jeho pěveckému stylu. Samotný Vangelis za kolumbovský filmový epos 1492: Dobytí ráje získal Zlatý globus. Melodie je ale tak silná, že překročila hranice filmu a dodnes se často hraje například během sportovních utkání.
Vangelis: génius hudebních obrazů a průkopník elektronické hudby
Evangelos Odysseas Papathanassiou, známý jako Vangelis, patří k nejvýznamnějším hudebním skladatelům 20. století. Jeho hudba se stala nedílnou součástí filmové historie. Vangelis byl oceněn Oscarem za hudbu k filmu Ohnivé vozy (Chariots of Fire), vytvořil také kultovní futuristický soundtrack k filmu Blade Runner Ridleyho Scotta, stejně jako působivou hudbu k historickému velkofilmu Alexander, psychologickému dramatu Hořký měsíc (Bitter Moon, režie Roman Polanski), či dobrodružnému snímku Bounty, kde se objevily hvězdy jako Mel Gibson, Anthony Hopkins, Daniel Day-Lewis a Liam Neeson.
Dirigentem celého večera bude britský maestro Pete Harrison, který má bohaté zkušenosti s filmovou hudbou. Doprovodí ho The City of Prague Philharmonic Orchestra, jeden z nejuznávanějších českých symfonických orchestrů, který se specializuje právě na filmovou a scénickou hudbu.
Nenechte si ujít tento jedinečný večer plný filmové hudby a působivých obrazů. Vstupenky seženete v síti Ticketportal.
Zdroj: JVS Group