Poslední výzva: Nominujte psí hrdiny do záchranářské ankety Statečné psí srdce

Nominace je otevřena široké veřejnosti – zapojit se může kdokoliv starší 18 let, není přitom nutné být majitelem psa. Stačí zaslat e-mail na adresu nominace@statecnepsisrdce.cz, stručně popsat konkrétní čin nebo dlouhodobou pomoc, doplnit základní informace o psovi, jeho majiteli a připojit kontakt na nominujícího.
Ocenění jsou udělována v pěti kategoriích, které pokrývají jak mimořádné jednorázové zásahy, tak dlouhodobou pomoc:
- Záchranný čin služebních a záchranářských psů
- Záchranný čin neslužebních psů - laiků
- Spící srdce (ocenění in memoriam)
- Pomáhající srdce (ocenění dlouhodobě pomáhajícího psa)
- Cena hlavního partnera, nově společnosti Chery Česká republika
Statečné psí srdce připomíná, že hrdinství nemá vždy lidskou podobu. Každoročně přináší silné příběhy psů, kteří zachránili život, upozornili na nebezpečí nebo pomáhají svým majitelům překonávat zdravotní či jiné překážky.
Slavnostní vyhlášení výsledků za rok 2025 proběhne v úterý 26. května 2026 od 10 hodin v Písecké bráně na Praze 6. Programem provede patronka ankety Kateřina Brožová.
Ceny předají mimo jiné olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová a hudební producent Lešek Wronka se svou ženou – herečkou a moderátorkou Vendulou Wronka.
Záštitu nad letošním ročníkem převzal, obdobně jako v minulých letech, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky genpor. Ing. Radek Hasala a dále generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.
Anketu vyhlašuje nezisková organizace ANIMAL EYE. Hlavním partnerem je společnost Chery Česká republika. Mezi odborné partnery patří Ministerstvo obrany ČR - Centrum vojenské kynologie, Odbor služební kynologie a hipologie Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Horská služba ČR, Svaz záchranných brigád kynologů ČR a Centrum výcviku psů Helppes. Mediálními partnery jsou podcast Psí duše, Týdeník Policie a kynologický portál eCanis.
Chery Česká republika
Chery je největší čínský automobilový exportér. Na domácím trhu působí téměř 30 let, v posledních letech pak svá kvalitní, inovativní a spolehlivá vozidla nabízí i v Evropě. V roce 2025 tak konečně vstoupil i do České republiky.
Chery klade důraz na využití nejmodernějších technologií, úsporný provoz, pohodlí a maximální bezpečnost posádky.
Zdroj: ANIMAL EYE
