Poslední výzva: Nominujte psí hrdiny do záchranářské ankety Statečné psí srdce

Praha 22. dubna 2026 (PROTEXT) - Už jen do 30. dubna 2026 mohou lidé nominovat výjimečné psí hrdiny v rámci 16. ročníku ankety Statečné psí srdce. Anketa každoročně oceňuje psy, kteří neváhali pomoci člověku v ohrožení nebo mu dlouhodobě pomáhají zvládat každodenní život.

Nominace je otevřena široké veřejnosti – zapojit se může kdokoliv starší 18 let, není přitom nutné být majitelem psa. Stačí zaslat e-mail na adresu nominace@statecnepsisrdce.cz, stručně popsat konkrétní čin nebo dlouhodobou pomoc, doplnit základní informace o psovi, jeho majiteli a připojit kontakt na nominujícího.

Ocenění jsou udělována v pěti kategoriích, které pokrývají jak mimořádné jednorázové zásahy, tak dlouhodobou pomoc:

  • Záchranný čin služebních a záchranářských psů
  • Záchranný čin neslužebních psů - laiků
  • Spící srdce (ocenění in memoriam)
  • Pomáhající srdce (ocenění dlouhodobě pomáhajícího psa)
  • Cena hlavního partnera, nově společnosti Chery Česká republika

Statečné psí srdce připomíná, že hrdinství nemá vždy lidskou podobu. Každoročně přináší silné příběhy psů, kteří zachránili život, upozornili na nebezpečí nebo pomáhají svým majitelům překonávat zdravotní či jiné překážky.

Slavnostní vyhlášení výsledků za rok 2025 proběhne v úterý 26. května 2026 od 10 hodin v Písecké bráně na Praze 6. Programem provede patronka ankety Kateřina Brožová.

Ceny předají mimo jiné olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová a hudební producent Lešek Wronka se svou ženou – herečkou a moderátorkou Vendulou Wronka.

Záštitu nad letošním ročníkem převzal, obdobně jako v minulých letech, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky genpor. Ing. Radek Hasala a dále generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.

 

Anketu vyhlašuje nezisková organizace ANIMAL EYE. Hlavním partnerem je společnost Chery Česká republika. Mezi odborné partnery patří Ministerstvo obrany ČR - Centrum vojenské kynologie, Odbor služební kynologie a hipologie Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Horská služba ČR, Svaz záchranných brigád kynologů ČR a Centrum výcviku psů Helppes. Mediálními partnery jsou podcast Psí duše, Týdeník Policie a kynologický portál eCanis. 

Chery Česká republika 
Chery je největší čínský automobilový exportér. Na domácím trhu působí téměř 30 let, v posledních letech pak svá kvalitní, inovativní a spolehlivá vozidla nabízí i v Evropě. V roce 2025 tak konečně vstoupil i do České republiky. 
Chery klade důraz na využití nejmodernějších technologií, úsporný provoz, pohodlí a maximální bezpečnost posádky. V Česku dostupné modely Tiggo jsou určeny pro každodenní cesty celé rodiny, včetně těch nejzranitelnějších členů, tedy dětí a domácích mazlíčků. Vybrané modely se chlubí certifikací TÜV SÜD Pet-Friendly, která dokládá splnění přísných testů na obsah škodlivých látek v materiálech interiéru a odolnost oděru v případě, že se chlupatí pasažéři na palubě příliš rozdovádí. Auto lze také přepnout do režimu Pet Mode, který udržuje v interiéru příjemnou teplotu při zamknutí dveří. Řidič tak může v případě nutnosti vůz na chvíli opustit, kontrolovat teplotu a stav interiéru na dálku pomocí mobilního telefonu a mazlíček na něj počká v naprostém komfortu.

 

Zdroj: ANIMAL EYE

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Robotický sál v Městské nemocnici Ostrava umožní šetrnější a přesnější zákroky

22. dubna 2026  17:30

Poslední výzva: Nominujte psí hrdiny do záchranářské ankety Statečné psí srdce

22. dubna 2026  17:30

