Postoupí Sparta do semifinále hokejové Ligy mistrů? Rozhodující duel na Sport2

Sparta dokázala Växjö v roce 2017 vyřadit v semifinále Ligy mistrů po dvou výhrách 2:1. Ještě inspirativnější výkon předvedla ve zmíněné sezoně v osmifinále proti HV71, se kterým doma padla 2:4, ale v odvetě ve Švédsku zvítězila senzačně 5:0. Växjö je v tomto ročníku švédské ligy nepřesvědčivé a podává nevyrovnané výkony. Drží se na průměrném osmém místě tabulky.

Švédský tým je v tuto chvíli mírným favoritem, ale Sparta ho rozhodně může zaskočit. Bude důležité vyhnout se vyloučením a zvládnout úvod utkání. Växjö opět vyrukuje na Spartu svým bojovným, fyzicky náročným stylem. Když se Spartě podaří zachytit tempo, bude to naprosto otevřená partie. Důležitý bude i výkon brankáře.

