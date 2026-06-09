Postup ČSK ve věci mediálně zveřejněného odsouzení člena ČSK

Především oslovila příslušný soud s žádostí o poskytnutí opisu rozsudku, aby mohla mediální informace náležitě ověřit.
Vedle toho vyzvala oba krajské úřady, v jejichž správním obvodu dotčený zubní lékař vykonává své povolání, aby prověřily, zda předmětné odsouzení neznamená ztrátu bezúhonnosti jako jedné ze základních podmínek trvání oprávnění k poskytování zdravotních služeb a k výkonu funkce odborného zástupce.
Celá věc byla též na podkladě stížnosti jedné z pacientek předložena příslušné revizní komisi Oblastní komory k prověření, zda dotčený zubní lékař svým jednáním nespáchal vedle trestného činu též disciplinární provinění. V rámci prověřování budou standardně opatřovány podklady a důkazy, na jejichž základě pak příslušná revizní komise Oblastní komory podle zákona rozhodne o tom, zda podá návrh na zahájení disciplinárního řízení, anebo zda věc odloží.
O návrhu na zahájení disciplinárního řízení by pak rozhodovala čestná rada Oblastní komory, případně čestná rada České stomatologické komory.
Za disciplinární provinění tyto orgány obecně mohou uložit jako disciplinární opatření důtku, pokutu, podmínečné vyloučení z České stomatologické komory nebo vyloučení z České stomatologické komory.
Druh a výměru případně uložené sankce nelze v současné době předjímat.
Zdroj: Česká stomatologická komora
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