Potravinová sbírka v Tesco bude letos jednodušší díky speciálním balíčkům

Potravinová sbírka patří mezi největší charitativní projekty zaměřené na materiální pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Pro držitele Clubcard jsou na den sbírky připraveny výhody v podobě 300 bodů navíc při nákupu nad 700 Kč. Do letošní sbírky se nově pilotně zapojí také pět vybraných prodejen společnosti Žabka.
„Potravinová sbírka je jednou z nejkrásnějších ukázek solidarity našich zákazníků, kolegů a partnerů. Ať už zákazníci darují potraviny, drogerii nebo zvolí předpřipravený balíček pomoci, každý příspěvek může pomoci lidem, kteří procházejí náročným obdobím. Věříme, že společně opět ukážeme, jak velkou sílu má vzájemná solidarita,“ říká Chris Gee, generální ředitel společnosti Tesco ČR.
Pro zákazníky, kteří chtějí pomoci rychle a jednoduše, připravilo Tesco speciální balíček pomoci v hodnotě 299 Kč. Jeho obsah vznikl ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a zahrnuje suroviny, ze kterých lze připravit teplou snídani, oběd i večeři pro rodinu s dětmi. Součástí balíčku jsou také recepty, které mohou příjemcům pomoci s využitím darovaných surovin.
„Velmi si vážíme dlouholeté spolupráce se společností Tesco, která patří mezi naše nejvýznamnější partnery při organizaci Potravinové sbírky. Právě díky podpoře obchodních řetězců, dobrovolníků a zákazníků můžeme pomáhat tisícům lidí po celé České republice. Srdečně zvu všechny, kteří chtějí podat pomocnou ruku, aby v sobotu 14. listopadu navštívili prodejny Tesco nebo vybrané prodejny Žabka. Každý dar pomůže dostat potřebnou pomoc k lidem, kteří ji právě potřebují,“ říká Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.
Zdroj: Tesco Stores ČR
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59993.