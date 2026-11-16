Potravinová sbírka v Tesco přinesla 105,5 t pomoci lidem v nouzi

Do sbírky se zapojily všechny prodejny Tesco po celé republice. Pozitivní ohlas zaznamenaly nejen předpřipravené balíčky, které obsahují jídlo pro rodinu na celý den ale také pilotní zapojení pěti vybraných prodejen Žabka, kde zákazníci rovněž přispěli svými dary.
„Letošní Potravinová sbírka znovu ukázala mimořádnou solidaritu našich zákazníků. Velmi si vážíme každého, kdo se rozhodl přispět, i všech kolegů a dobrovolníků, kteří sbírku pomáhali realizovat. Díky společnému úsilí se podařilo získat pomoc, která nyní zamíří k tisícům lidí v náročné životní situaci,“ říká Chris Gee, generální ředitel Tesco ČR.
Vybrané potraviny a drogerie budou nyní prostřednictvím regionálních Potravinových bank distribuovány rodinám, seniorům, samoživitelům i jednotlivcům, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
„Máme velkou radost z výsledků letošní Potravinové sbírky i z ochoty veřejnosti pomáhat. Každý darovaný výrobek představuje konkrétní podporu pro lidi, kteří se ocitli v obtížné situaci. Velmi si vážíme dlouholeté spolupráce se společností Tesco a děkujeme také zákazníkům, dobrovolníkům i kolegům v prodejnách Tesco a Žabka, kteří se do sbírky zapojili. Právě díky nim se podaří dostat pomoc rychle tam, kde je nejvíce potřeba,“ říká Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank.
Dlouhodobé partnerství proti plýtvání i chudobě
Tesco spolupracuje s Potravinovými bankami dlouhodobě nejen během Sbírky potravin, ale také prostřednictvím každodenního darování neprodaných, ale stále kvalitních potravin. Díky této spolupráci se každoročně podaří podpořit tisíce lidí a současně předcházet zbytečnému plýtvání potravinami.
Zdroj: Tesco Stores ČR
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60080.