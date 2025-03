Potřebujeme zdravý vztah ke sportu a k výkonům. Sazka je hlavním partnerem sportovního podcastu Branky, děti, rodiče

Podcast Branky, děti, rodiče má již za za sebou první tři hodně silné, osobní a edukativní epizody s lyžařkou Šárkou Strachovou, maminkou hokejisty Davida Pastrňáka a s neurochirurgem Vladimírem Benešem. Cílem podcastu je poskytnout konkrétní a realistická řešení pro sportování dětí, pomoci rodičům rozpoznat sportovní potenciál a najít cesty, jak předcházet vyhoření ze sportu, a naopak díky sportu posilovat mentální odolnost. Na nové epizody se posluchači mohou těšit každé dva týdny. V roli moderátorů se představí sportovkyně Šárka Strachová a Barbora Strýcová a experti iSportu Zdeněk Janda a Martin Hašek. V každé epizodě se zároveň objeví zajímaví hosté z řad trenérů, sportovních psychologů, fyzioterapeutů, lékařů, sportovců, či rodičů úspěšných sportovců, kteří posluchače provedou jednotlivými tématy.

„Je to jediný podcast tohoto druhu pro rodiče. A za mě velmi potřebný. Setkávám se totiž s řadou rodičů sportujících dětí, kteří se potřebují nějak zorientovat. Jedni potřebují podpořit, aby nepodlehli tlaku okolí, který je často strhává nesprávným směrem. U jiných bych si zase přála, aby se podívali na sportování jejich dětí i z jiného úhlu pohledu. A třeba i stihli ještě z nastoupené cesty, která není ideální, vycouvat. Anebo změnit směr, dokud to jde. Věřím, že se k rodičům díky tomuto podcastu dostanou tolik potřebné i inspirativní informace,“ říká Šárka Strachová, mistryně světa ve slalomu a moderátorka podcastu.

„Duševní zdraví je jedním z hlavních pilířů, na které se v našich CSR aktivitách letos zaměřujeme intenzivněji. Zároveň dlouhodobě podporujeme sport na všech úrovních – od profesionálních sportovců a parasportovců přes mladé talenty až po komunitní sport. Právě proto nám dává smysl spojit tato dvě témata a podporovat aktivity, které mohou mít reálný dopad na českou společnost. Sport vnímáme nejen jako volnočasovou aktivitu, ale i jako nástroj pro budování mentální odolnosti a prevenci duševního zdraví. Podcast Branky, děti, rodiče přináší důležitá témata a praktické rady pro rodiče i mladé sportovce, a proto jsme se rozhodli stát se jeho partnerem,“ vysvětluje Dominika Němcová, manažerka CSR a Sponzoringu ve společnosti Sazka.

Podpora podcastu Branky, děti, rodiče není první aktivitou společnosti na poli duševního zdraví. V uplynulých dvou letech Sazka pořádala charitativní esportový stream s názvem No Rivals, jehož výtěžek putoval na podporu Twisten Foundation, nadace zaměřené na podporu duševního zdraví mladých lidí. Kromě toho společnost Sazka v rámci aktivity Kolo štěstí podporuje nadační fond Kapka naděje, prostřednictvím kterého probíhá renovace psychiatrických nemocnic.

