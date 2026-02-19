Potvrzeno ministerstvy:„Podnájem“ přes zprostředkovatele je ve skutečnosti nájem

Mezi významné hráče na trhu, kteří tímto způsobem byty nabízejí, patří společnosti známé jako Ideální nájemce, Dokonalý nájemník, Garantovaný nájem, Flat Service, Tvůj správce, Stálý nájem a mnozí další.
V podnájemní smlouvě mohou být některá práva a povinnosti upravena odlišně a toho právě tyto společnosti využívají. Do podnájemních smluv systematicky vkládají celou řadu poplatků, smluvních pokut a omezení, která jsou v rozporu s občanským zákoníkem. Jde například o poplatky za prodloužení smlouvy nebo za potvrzení o trvání podnájmu, pokuty za chybně uvedený variabilní symbol při platbě nájemného, za neohlášení změny kontaktních údajů či nenahlášení ztráty zaměstnání, o povinnost požádat o souhlas s přijetím osoby blízké do domácnosti, zákaz kontaktovat vlastníka nemovitosti nebo komunikovat s osobami při následných prohlídkách bytu, zákaz výměny zámku či vložky u vstupních dveří, povinnost nahlašovat odjezd z bytu na dobu delší než 14 dnů pod hrozbou sankce výpovědi a další omezení při běžném užívání bytu.
Na Sdružení nájemníků ČR se v této souvislosti obracejí nájemci, kteří v těchto bytech bydlí a stěžují si na praktiky a přehnané požadavky těchto společností. Uživatelé bytů přitom čelí podmínkám, které by v klasickém nájemním vztahu nebyly přípustné.
“Opakovaně jsme poukazovali na to, že dochází k obcházení zákona a k zastírání skutečné povahy smluvních vztahů – tedy že smlouvy jsou formálně označovány jako podnájemní, ale ve skutečnosti se jedná o nájem s plnou ochranou práv nájemce”, říká Lenka Veselá, předsedkyně Sdružení nájemníků ČR.
Velmi si vážíme toho, že Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo spravedlnosti naši argumentaci vyslyšela, problematikou se podrobně zabývala a shodla se na tom, že postup společností není v souladu se zákonem. Společné stanovisko zveřejněné na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/bytova-politika/najemni-vztahy/stanoviska potvrzuje fakt, že uživatelé těchto bytů jsou nájemci se všemi právy a povinnostmi, které jim ze zákona přísluší.
„Pro nájemce, kteří mají téměř vždy uzavřenou smlouvu maximálně na rok, je totiž prakticky nemožné se svých práv efektivně domoci – soudní cesta automaticky představuje riziko ztráty bydlení. Jasné stanovisko obou ministerstev proto představuje zásadní posun směrem ke kultivaci nájemních vztahů “, doplňuje Lenka Veselá.
Profesionální správa ano, obcházení práv ne.
Sdružení nájemníků ČR zdůrazňuje, že není proti existenci profesionálních správců či zprostředkovatelů, kteří vlastníkům pomáhají s pronajímáním bytů. Takový model však nesmí být založen na oslabování zákonných práv osob, které v bytech skutečně bydlí. Pokud má tento model na trhu fungovat, musí být postaven na jasných pravidlech a respektu k zákonu.
Sdružení nájemníků České republiky, z. s. (SON ČR) je nezávislá organizace působící od roku 1991, která se zaměřuje na ochranu práv nájemců a podporu dostupného nájemního bydlení. Poskytuje odborné poradenství v oblasti nájemního práva, zastupuje zájmy nájemců při jednání se státní správou a dlouhodobě se podílí na odborné debatě o bytové politice v České republice.
Zdroj: Sdružení nájemníků ČR