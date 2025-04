Povodní zničená silnice nad Vrbnem pod Pradědem se stále opravuje

Marek Melichárek, náměstek ředitele Správy silnic MSK: “V okrese Bruntál na silnici II/451 v úseku Vrbno pod Pradědem – Vidly došlo v důsledku loňských povodní k omezení průjezdnosti. Došlo tam k poškození silničního tělesa a tím úplnému uzavření. V daném úseku se nacházejí i v současnosti ještě místa, kde jsou omezení. Jeden úsek je řízen pomocí provizorního signalizačního zařízení a další úseky jsou zprovozněny. Samozřejmě práce, které byly provedeny, jsou prvotního charakteru. Po zimním období se bude pokračovat na průjezdnosti této silnice, aby byly opravdu oba směry plnohodnotně průjezdné.

Úplná oprava silnice bude provedena za několik měsíců a teprve potom bude možné zrušit všechna omezení.

Marek Melichárek, náměstek ředitele Správy silnic MSK: “V současné době probíhá soutěž na zhotovitele projektové dokumentace, podle které se silnice opraví do finálního stavu.”

Motoristé by při projíždění celého úseku měli věnovat pozornost dopravnímu značení, které se může průběžně měnit. Zvýšenou opatrnost by měli mít především při dojíždění do kolon tvořících se před semafory, aby předešli případným dopravním nehodám. Jakákoli kolize přináší další komplikace v provozu.

Zdroj: POLAR televize Ostrava