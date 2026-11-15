Povodňový portál státu se na mobilu načítá 7,6 sekundy, 3× déle, než radí Google

Mezi nejpomalejšími jsou ale často weby, které lidé potřebují v nejhorší chvíli: povodňový portál voda.gov.cz, volby.gov.cz nebo obchodní rejstřík. Nejpomalejší je Regionální informační servis se skóre 10. Nejrychlejší krajské weby mají Moravskoslezský a Pardubický kraj (97), nejpomalejší Královéhradecký kraj (24). Celkově vedou Senát a NÚKIB s 99 body. Celý žebříček s metodikou je na pagespeed.one/awards/cz/public-administration.
Zdroj: PageSpeed.ONE
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60068.