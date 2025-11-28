POWER SHIFT 2026: První ročník konference o energetice budoucnosti nabídne vizi pro realizaci a financování klíčové proměny energetiky

Autor:
  10:14
Praha 28. listopadu 2025 (PROTEXT) - Už za několik týdnů se na jednom místě potkají přední hráči české energetiky a otevřou odbornou debatu o proměně výroby, distribuce i skladování energie. Prostor k debatě poskytne první ročník konference POWER SHIFT: cesty k odolné a bezpečné energetice, která se uskuteční 22. ledna 2026 v pražském ČSOB Kampusu Radlická. Akci pořádá Svaz moderní energetiky ve spolupráci s ČSOB a odborným partnerem BCG.

Celosvětová poptávka po elektřině vzroste do roku 2050 o rekordních 75 %. Ovlivní ji elektrifikace dopravy, vytápění i chlazení, ale také rozvoj datacenter pohánějících AI. Výrazný nárůst významu elektřiny v průmyslu, dopravě nebo teplárenství lze očekávat i v České republice. Chod sítí pak vyžaduje správně nastavené podmínky pro zajištění robustního a energeticky bezpečného systému, který zvládne integraci obnovitelných zdrojů energie a využije výhody akumulace energie i energetické flexibility ve prospěch spotřebitelů. Konference POWER SHIFT proto nabídne platformu pro dialog mezi špičkovými odborníky, investory, regulátory a technologickými lídry o tom, jak tento nový systém realizovat.

„Energetická transformace není jen environmentální nutností, ale také ekonomickou příležitostí. Bez moderní, odolné energetické infrastruktury nemůžeme mluvit o konkurenceschopnosti české ekonomiky v 21. století. Konference POWER SHIFT má ambici propojit všechny klíčové aktéry a najít konkrétní cesty, jak tuto transformaci zvládnout efektivně a bezpečně,“ říká programový ředitel Svazu moderní energetiky Martin Sedlák.

„Energetická transformace vyžaduje masivní investice do infrastruktury, které musí být podpořeny promyšleným financováním a jasnou regulatorní stabilitou. Bankovní sektor je připraven být partnerem této změny, ale potřebujeme předvídatelné prostředí a projekty s jasnou ekonomickou návratností. Konference POWER SHIFT je ideální platformou pro propojení finančního sektoru s energetickými projekty budoucnosti,“ dodává Ján Lučan, člen NERV a člen představenstva ČSOB.

„Spotřeba elektřiny může v České republice do roku 2040 vzrůst až o 30 terawatthodin – ze současných zhruba 60 na přibližně 90 TWh. Rostoucí poptávka, rozvoj obnovitelných zdrojů, nástup flexibility a proměna spotřebitelů v takzvané prosumery dramaticky zvýší nároky na elektrizační soustavu. Pokud nebudeme dostatečně investovat, hrozí nám ztráta konkurenceschopnosti – vyšší ceny energií, častější výpadky a zpomalení (re)industrializace. Investice do sítí jsou nezbytné, ale musí být cílené a efektivní – zaměřené na lepší využití stávající infrastruktury, omezení spekulativních projektů a posílení přeshraničních propojení,“ zmíní ve své keynote Erik Hrušč, partner Boston Consulting Group (BCG).

Rozvoj sítí se tak stává klíčovým předpokladem úspěšné energetické transformace a udržitelného růstu české ekonomiky.

 

Klíčoví řečníci a tematické okruhy konference POWER SHIFT

Konferenci zahájí Ján Lučan, člen představenstva ČSOB, a Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Panel: Strategie pro energetickou bezpečnost Česka

Keynote: Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO

  • Karel Havlíček, místopředseda Poslanecké sněmovny
  • Marek Loula, člen představenstva ČSOB s odpovědností za Technologie a udržitelnost 
  • Zuzana Krejčiříková, útvar Public Affairs Skupiny ČEZ
  • Josef Kotrba, ředitel Svazu energetiky
  • Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky

Blok: Cesta k odolným sítím

Moderuje Jan Fousek, CEO AKU-BAT CZ

Keynote přednášku přednese Erik Hrušč, partner BCG

Panel se zaměří na investice do rozvodných sítí, připojování nových zdrojů a kybernetickou bezpečnost s účastí:

  • René Neděla, vrchní ředitel, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (TBC)
  • Alexandr Černý, ředitel sekce regulatorních činností ERÚ
  • Petr Klimek, SolarEdge

Blok: Akcelerace zelené energie

Moderuje Ondřej Novák, Obnovitelně.cz

Keynote přednáška: zástupce regionu

  • Petr Holub, vrchní ředitel sekce ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí
  • Darina Merdassi, výkonná ředitelka skupiny Decci
  • Marek Lang, místopředseda Svazu moderní energetiky a člen správní rady JRD
  • Petr Foitl, Solar Global

„Akcelerace obnovitelných zdrojů energie je nezbytným předpokladem pro dosažení energetické nezávislosti a cenové stability. Musíme odstranit zbytečné bariéry a vytvořit prostředí, které podpoří investory i místní komunity. Konference POWER SHIFT je příležitostí k otevřené diskusi o tom, jak tohoto cíle dosáhnout,“ uvádí Petr Holub, vrchní ředitel sekce ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí.

Blok: Financování moderní energetiky

Keynote: Jan Troják, ředitel projektového financování, ČSOB

Panel se zaměří na finanční nástroje a modely pro podporu energetické transformace s účastí:

  • Jan Pešek, ředitel korporátního bankovnictví, ČSOB
  • Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR
  • Ota Melcher, ředitel odboru udržitelnosti, Ministerstvo financí (TBC)

 

Praktické informace

Datum: 22. ledna 2026
Místo: ČSOB Kampus Radlická (Výmolova 353/3, Praha 5)
Pořadatel: Svaz moderní energetiky ve spolupráci s ČSOB
Odborný partner: BCG
Partneři akce: Svaz energetiky ČR, AKU-BAT CZ

Program konference zakončí neformální networking s možností pokračovat v diskusi s přednášejícími a účastníky.

 

O Svazu moderní energetiky

Svaz moderní energetiky sdružuje společnosti a organizace působící v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické efektivity a moderních energetických technologií v České republice.

Zdroj: Svaz moderní energetiky

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Petici navzdory. Cheb nevzdává přístavbu divadla, začít chce co nejdřív

Vizualizace přístavby divadla v Chebu

Spor ohledně budoucí podoby přístavby budovy Západočeského divadla v Chebu graduje. Město Cheb se rozhodlo v dosavadním projektu pokračovat. A to přes skutečnost, že část odborné veřejnosti...

28. listopadu 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Na ubytovně v Kroměříži v noci unikal plyn, osm lidí odvezla záchranka

ilustrační snímek

Na jedné z kroměřížských ubytoven unikal v pátek před druhou hodinou ranní plyn. Osm lidí odvezla zdravotnická záchranná služba do nemocnic, dva ve vážném stavu. Čtyři desítky ubytovaných se musely...

28. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno 

Šmátrání v paměti Josefa Dvořáka

Josef Dvořák v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (21. května 2024)

Herec Josef Dvořák je bohatý muž. Nejde o peníze, ale o zážitky, které si za léta na jevištích a před kamerami nastřádal do své paměti. Odtud loví jeden příběh za druhým a baví se tím nejen diváci,...

28. listopadu 2025

Ve stanici metra Anděl skočila žena pod soupravu, část linky B stojí

Ve stanici metra Anděl spadl člověk do kolejiště, část linky B stojí. (28....

Srážka vlaku s člověkem v pátek krátce před 11:00 zastavila v Praze provoz metra linky B v úseku Nové Butovice - Florenc. Zhruba třicetiletou ženu vlak srazil ve stanici Anděl, podle kamerových...

28. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

NSS: Kostelecké uzeniny neměly nárok na dotaci kvůli střetu zájmů Babiše

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost společnosti Kostelecké uzeniny ze skupiny Agrofert a potvrdil, že firma kvůli střetu zájmů tehdejšího...

28. listopadu 2025  10:11,  aktualizováno  10:11

Frýdek-Místek v neděli otevře nové kluziště pod širým nebem

ilustrační snímek

Frýdek-Místek v neděli otevře kluziště pod širým nebem, které je letošní adventní novinkou ve městě. Určené je především dětem. Kromě ledové plochy, kterou...

28. listopadu 2025  10:10,  aktualizováno  10:10

Vánoční program ve Valašském Meziříčí zahájí jarmark s koncertem a nadílkou

ilustrační snímek

Vánoční program ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku zahájí v pátek 5. prosince ráno Mikulášský jarmark. Odpoledne na něj naváže koncert zpěváka Michala Hrůzy s...

28. listopadu 2025  10:08,  aktualizováno  10:08

Rybitví chce blokovat spalovnu územním plánem, firma se může obrátit na soud

ilustrační snímek

Obec Rybitví na Pardubicku chce blokovat zprovoznění spalovny nebezpečných odpadů změnou územního plánu. Investor se může obrátit na soud. Běží mu roční lhůta,...

28. listopadu 2025  10:05,  aktualizováno  10:05

Císařské dědictví: Sbírka posledního čínského císaře Pchu I

28. listopadu 2025  11:44

Bezdomovci mají v Ostravě na výběr z více míst, kde mohou přenocovat v teple

Z kdysi slavné ostravské Stodolní ulice postupně mizí kluby i hosté. Místo nich...

Výrazný nárůst počtu klientů zaznamenal ostravský azylový dům Adelante, který skýtá možnost přespání lidem bez domova. Je jedním ze subjektů zapojených do sítě sociální pomoci, takzvaného zimního...

28. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bílovec poprvé vyzdobí vánočním osvětlením páteřní silnici procházející městem

ilustrační snímek

Sedmitisícový Bílovec na Novojičínsku poprvé vyzdobí vánočním osvětlením celou páteřní silnici procházející městem. Světla budou mít podobu komet. Do rozšíření...

28. listopadu 2025  9:53,  aktualizováno  9:53

Ekurhuleni, třetí největší město JAR, chrání energetické areály technologií Huawei Wi-Fi Shield

28. listopadu 2025  11:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.