Požár v Nehvizdech firmu COMPASS CZ nezastavil. Provoz brzy obnoví.

„Je těžké vidět takové spáleniště. Firmu se snažíme budovat téměř 35 let a pak nám to za pár hodin vezme oheň. Ale s naším týmem se dokážeme každému problému postavit čelem. Produkty na zimní sezónu jsou uskladněny v našem hlavním a externím skladu a pracujeme na tom, aby byl provoz společnosti co nejrychleji obnoven,“ říká Ivan Ješátko, majitel společnosti.
V důsledku požáru došlo ke zničení části skladových zásob, avšak kompletní sortiment autodoplňků COMPASS zůstal nedotčený a je připraven k expedici, jakmile bude obnovena provozní činnost.
Podle aktuálních informací budou dodávky sortimentu nářadí YATO obnoveny z evropských skladů našich dodavatelů.
„V současnosti provádíme inventuru skladových zásob a finalizujeme obnovu datového propojení systémů. Po dokončení těchto kroků, v rámci jednotek dnů, plánujeme znovu zahájit expedici zboží,“ dodává David Kumhera, ředitel společnosti.
Časově náročnější bude obnova dodávek outdoorového a kempingového vybavení značky CATTARA a zahradních doplňků GARVIA. Tyto produkty by se podle vyjádření společnosti měly vrátit na trh před sezónou 2026.
Společnost COMPASS CZ s.r.o. zároveň děkuje svým obchodním partnerům a zákazníkům za pochopení a podporu v tomto mimořádném období. „Děláme vše pro to, abychom co nejdříve obnovili plný provoz a zajistili plynulé dodávky,“ doplnilo vedení společnosti.