Český halový pohár 2026 tvořily čtyři závody, jejichž prostřednictvím se mohli mladí hasiči kvalifikovat na republikový šampionát. První kolo hostila Ostrava, druhé se uskutečnilo v Jablonci nad Nisou, třetí v Praze a závěrečné čtvrté kolo se vrátilo opět do Ostravy. Poslední závod seriálu, Ostravsko-beskydské šedesátky, představoval také poslední možnost splnit kvalifikační limit pro účast na Halovém mistrovství ČR. Do letošního seriálu Českého halového poháru se zapojilo celkem 1733 závodníků a závodnic. Novinkou letošního ročníku bylo otevření samostatné soutěžní kategorie pro nejmladší účastníky ve věku 7 až 8 let.
Ostravský program byl rozdělen podle věkových kategorií. Sobota patřila starším chlapcům a dívkám ve věku 12 až 15 let, zatímco v neděli se představily mladší kategorie od 7 do 11 let. Dopolední závody rozhodovaly o posledních bodech do Českého halového poháru, odpolední běhy již patřily republikovému mistrovství. Mezi vítězkami zazářila Eliška Nováková ze SDH Vědomice, která v kategorii dívek ve věku 14 až 15 let zvítězila časem 10,20 sekundy. „Byl to můj poslední závod v této kategorii a na této trati, dala jsem tomu opravdu hodně,“ uvedla Eliška.
Halové mistrovství ČR tak uzavřelo letošní seriál závodů v běhu na 60 metrů s překážkami. Víkend v Ostravě nabídl napínavé souboje, kvalitní sportovní výkony i řadu osobních úspěchů. Poděkování patří všem závodníkům, trenérům, rozhodčím, organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na přípravě a průběhu šampionátu podíleli.
Odkaz na kompletní výsledky Halového MČR 2026
Odkaz na kompletní výsledky Českého halového poháru 2026
Zdroj: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
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