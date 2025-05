Poznejte letní trendy se stylistou Filipem Vaňkem v Palladiu

Celodenní program nabídne živé natáčení pořadu Fashion Boss, módní přehlídky připravené a komentované Filipem Vaňkem, poradenství od beauty a fashion odborníků, skvělou muziku a soutěže o hodnotné ceny (dárkové poukazy do Palladia a nové iPhony).

Na koho se mohou návštěvníci Palladia těšit?

Módní guru Filip Vaňek poradí, jak se v letním období oblékat sebevědomě a vkusně

Odborníci v oblasti líčení a péče o pleť představí novinky na léto a tipy pro správnou péči

Zpěvačka Zea svou jedinečnou barvou hlasu doplní atmosféru akce.

Detailní program nejdete na webu: https://www.palladiumpraha.cz/prijdte-17-5-2025-na-fashion-boss-live-v-palladiu/ .

"Naší vizí je přinášet návštěvníkům nejen nakupování v příjemném prostředí Palladia, ale také inspiraci. Akce "Fashion Boss LIVE" nabízí návštěvníkům možnost najít vlastní jedinečný styl a také způsob, jak ukázat, kdo opravdu jsou. A to vše vhodnou kombinací outfitů a doplňků z obchodů Palladia," říká Milan Rumler, Marketingový ředitel Palladia.

A co si o módě myslí hosté akce?

1. Dokáže móda změnit lidský život a proč?

Filip Vaněk: "Móda určitě dokáže změnit lidské životy, mě se to během mé třicetileté kariéry stalo častokrát, že jsem lidem díky mému stylingu změnil image a díky tomu se začali cítit lépe a kladně to ovlivnilo jejich psychiku. Dobře oblečený člověk může například získat lepší práci a oblečení je určitá forma sebevyjádření."

Zorka Hejdová: "Já si myslím, že může změnit život, nebo k tomu minimálně přispět! To, co máme na sobě tvoří první dojem, jak na lidi kolem působíme. A tak díky módě můžeme třeba zaujmout muže/ženu na ulici a kdo ví, třeba to bude životní partner. Stejně tak můžu svým oblekem dobře zapůsobit při pohovoru do nové práce. Móda má někdy větší sílu a moc, než si chceme připustit."

Zea: “Myslím si, že v určitém směru dokáže změnit život, anebo spíš nastartovat změnu, nemění však nitro člověka. To znamená, že dobrý úmysl doplněný módou dokáže krásné věci.”

2. Vnímáte módu jako druh umění?

Filip Vaněk: "Móda jako taková je druh užitého umění, které spojuje estetiku s funkčností, ať už se jedná o české designéry anebo prémiové značky."

Zorka Hejdová: "Pro mě je móda rozhodně součást umění a osobně mě trošku mrzí, že vzhledem k naší historii tu nemá příliš kořeny a nahlíží se na ni často s despektem. Ale vkládám velké naděje do budoucích generací a vzhledem k tomu, jak talentované mladé návrháře tu máme, věřím, že máme velký potenciál to změnit a dostat povědomí o módě mnohem více mezi lidi."

Zea: "Móda je určitě druh umění! Vyjadřuje, v jakém stavu je společnost, ale také jedinec v tomto světě."

Přijďte s námi načerpat inspiraci a užít si jedinečnou atmosféru. Objevte novinky a výhody, které pro vás Palladium připravilo!

Palladium na náměstí Republiky v Praze je oblíbeným místem nákupů a setkávání. Součástí komplexu je 170 obchodů, 30 restaurací, prvotřídní kanceláře a garáže s kapacitou pro veřejnost 700 míst, kde můžete parkovat již od 50 Kč/ hodinu (více informací na www.palladiumpraha.cz).

Oblíbenost nákupního centra Palladium potvrdila veřejnost a odborná porota dvojnásobným udělením prestižního ocenění Superbrands pro roky 2023, 2024 i 2025 pro nejlepší značky v České republice

