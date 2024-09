Poznejte se společností Hisense budoucnost chytrého bydlení na veletrhu IFA 2024

Stánek společnosti Hisense na IFA 2024, věnovaný zlepšení uživatelské zkušenosti, realisticky předvádí spolu s příslušnými produkty tři inteligentní scénáře, které mají za úkol přinést intuitivnější a dostupnější budoucnost chytrého bydlení: Chytré praní (Smart Laundry), Chytrou kuchyň (Smart Kitchen) a Chytrou kvalitu ovzduší (Smart Air Care).

Všechny tři systémy vyvinula společnost Hisense prostřednictvím výzkumu a vývoje založeného na scénářích tak, aby kladly na první místo skutečné potřeby uživatelů:

• Smart Laundry zjednodušuje péči o oděvy díky automatickému přizpůsobení a vzdálenému monitorování funkcí.

• Smart Kitchen přináší efektivnější vaření pomocí propojených spotřebičů, umožňujících přípravu pokrmů na míru.

• Smart Air Care zajišťuje zdravější prostředí v domácnosti prostřednictvím inteligentní regulace kvality ovzduší.

Aby tyto scénáře chytrého bydlení uvedla do praxe, představila společnost Hisense řadu inovativních produktů, určených pro plnou integraci s aplikací ConnectLife.

Příkladem špičkové chytré kuchyně díky aplikaci ConnectLife je chladnička Hisense Refrigerator PureFlat Smart Series. Tato chladnička vyniká kromě tenkofilmové (TFT) dotykové obrazovky s úhlopříčkou 21 palců také bohatou nabídkou funkcí. Například funkce doporučení receptů na bázi umělé inteligence (AI Recipe) monitoruje zásoby potravin v chladničce a na základě dostupných surovin a jejich dat minimální trvanlivosti doporučuje personalizované recepty. Chladnička navíc slouží jako ConnectLife Hub, ovládací centrum pro domácí spotřebiče, a umožňuje měnit nastavení teploty na dálku prostřednictvím aplikace ConnectLife. Funkce AI Eco pak umožňuje aktivovat režim úspory energie pouhým dotykem na vašem zařízení. Díky dvojí technologii chlazení, přihrádce My Fresh Choice a dávkovači ledu a vody na dveřích zajišťuje tato chladnička efektivní regulaci teploty, flexibilní možnosti skladování a zároveň chlazené nápoje vždy na dosah.

Pračky z řady Hisense Series 7i promění pomocí své nabídky chytrých funkcí praní v mimořádný zážitek. Inteligentní displej iPlay™ poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní, zatímco tříkanálový systém trysek iJet™ se postará o důkladné praní. Kompaktní funkce iFit™ umožňuje snadné zabudování pračky do skříněk pro optimální využití prostoru. Lepší prací výkon zajišťují funkce na bázi umělé inteligence, jako je např. funkce AI Super Wash, která inteligentně upravuje parametry praní dle hmotnosti náplně, materiálu oděvů či hladiny, tvrdosti a zákalu vody. Sušička Series 7i pak zaručuje dokonalé vysušení prádla díky programu AI Super Dry s přesným prostorovým senzorem vlhkosti 3D Humidity Sensor.

Trouba Hisense Hi8 Series Oven nabízí široký výběr kulinárních funkcí, včetně horkovzdušného fritování (air-fry), rychlého předehřívání a pizza režimu. Díky prostorné konstrukci a izolovaným dvířkům slibuje pohodlnou přípravu pokrmů i čištění. Na obrazovce VisionPlus Screen lze v uživatelsky přívětivém rozhraní prozkoumávat jednotlivé funkce a nastavení. Čištění dále usnadňují funkce čištění párou Steam Clean Pro či pyrolytického čištění Pyrolytic Self Clean, ale i vyjímatelná dvířka a sklo. Prémiová trouba Hisense Hi 9 Series Oven se navíc pyšní pokročilými funkcemi, jako je technologie InCamera s podporou AI pro chytré pečení či automatické otevírání a zamykání dvířek Auto Door Opening & Auto Lock. Zvětšená TFT obrazovka pak umožňuje pohodlné prohlížení více než 140 přednastavených receptů a režimů. Prostřednictvím integrace s ConnectLife zaručuje trouba Hi 9 pohodlnou a přitom efektivní přípravu pokrmů.

Klimatizace Hisense Energy Pro X zaručuje účinné chlazení i vytápění prostřednictvím pokročilých a energeticky úsporných funkcí. Pro optimální komfort je vybavena funkcí AI Smart Airflow, která upravuje směr proudění vzduchu podle vaší polohy a potřeb. Technologie HI-NANO zlepšuje kvalitu ovzduší uvolňováním vysokých koncentrací iontů, schopných zlikvidovat 92,6 % virů H1N1, 88,54 % bakterií E. coli a 60,07 % částic polétavého prachu frakce PM2,5 během dvou hodin. Příjemné prostředí podle vašeho vkusu zajistí řídicí systém TMS, který inteligentně upravuje teplotu a vlhkost na základě analýzy různých parametrů vnitřního prostředí.

Vedle domácích klimatizací jsou další oblíbenou volbou pro vytápění obytných prostor (zejména v Evropě) Hisense Hi-Therma ATW, tepelná čerpadla typu vzduch-voda (air-to-water). Čerpadlo Hisense Hi-Therma II R290 ATW, proslulé svým vynikajícím výkonem a ekologickými parametry, se může pochlubit třídou energetické účinnosti A+++, stabilním provozem při teplotách až -25 °C, maximální výstupní teplotou vody 65 °C a možností flexibilní kontroly až 7 samostatných místností. První generace čerpadel Hi-Therma Split (R32) navíc absolvovala náročný test zimního provozu podle zadání německé organizace VDE v extrémně chladném čínském městě Mo-che a získala tak certifikaci č. 001.

O společnosti Hisense

Hisense je přední světovou značkou domácích spotřebičů a spotřební elektroniky a oficiálním partnerem šampionátu UEFA EURO 2024™. Podle údajů společnosti Omdia se značka Hisense v roce 2023 i v prvním čtvrtletí roku 2024 umístila na 2. místě žebříčku celkového celosvětového prodeje televizorů a na 1. místě v kategorii televizorů s úhlopříčkou 100". Společnost prošla rychlou expanzí a nyní působí ve více než 160 zemích, přičemž se specializuje na multimediální produkty, domácí spotřebiče a inteligentní informační technologie.

