Poznejte švýcarskou mechaniku zblízka: Helveti a Carollinum otevírají Pop-Up Store značky MIDO v OC Nový Smíchov

Hledání dárku, který neztratí na hodnotě, nepodléhá podzimním trendům a zachová si svou eleganci na celý život, bývá výzvou. Mechanické hodinky od tradiční švýcarské hodinářské značky MIDO představují dokonalé propojení osobitého stylu, precizní mechaniky a trvalé hodnoty v cenově dostupném prémiovém segmentu.
Švýcarská kvalita i prémiová péče na jednom místě
Návštěvníci Pop-Upu MIDO v Helveti si mohou na vlastní ruce vyzkoušet nejoblíbenější i nejzajímavější pánské a dámské modely značky MIDO – od kultovní designové řady Multifort TV Big Date přes sportovně-elegantní potápěčské modely Ocean Star až po klasické společenské hodinky Baroncelli.
Osobní zážitek z hodinářství doplňují specialisté z Helveti, kteří na stánku nabízejí odborné poradenství s lidským přístupem a bez složitého žargonu.
„Chceme zákazníkům nabídnout pohodlnou cestu k výběru dárku s dostatečným předstihem. Přiblížili jsme to nejlepší z našeho zázemí z Holešovic přímo do centra nákupů na Smíchově. Lidé u nás najdou nejen špičkové hodinky, ale i jistotu, že kupují dárek bez jakéhokoliv rizika,“ vysvětluje záměr akce tým specialistů z Helveti.
Hodnotné dárky a nákup bez rizika
Pro všechny, kteří na stánku v OC Nový Smíchov pořídí hodinky MIDO do 31. října 2026, si prodejce připravil exkluzivní bonusy zdarma:
- Osobní gravírování na přání – možnost vytvořit z hodinek unikátní osobitý dárek s věnováním, iniciálami či významným datem na dýnku.
- Wellness servis pro hodinky – kompletní ultrazvukové čištění náramku a tlaková zkouška voděodolnosti.
- Standardy Helveti – automatická prodloužená záruka na 5 let a nadstandardních 90 dní na rozmyšlenou či výměnu dárku.
Spolupráce se společností Carollinum, výhradním distributorem značky MIDO pro český trh, podtrhuje oficiální garanci původu, certifikovaný servis a stoprocentní zákaznické zázemí, které rozšiřuje společnost Helveti.
Praktické informace:
- Kde: Pop-up MIDO v Helveti, OC Nový Smíchov (přízemí u hlavního vchodu), Plzeňská 8, Praha 5
- Kdy: 1. 10. – 31. 10. 2026, denně 9:00 – 21:00
- Více informací: www.helveti.cz/mido-v-helveti
O společnosti Helveti s.r.o.
Helveti je specializovaný prodejce náramkových hodinek se sídlem v Praze 7. Zakládá si na komunitním přístupu, vášni k hodinářství, prémiovém záručním i pozáručním servisu a lidském poradenství. Mottem společnosti je „Hodinkami děláme radost“.
O značce MIDO a společnosti Carollinum
Značka MIDO byla založena v roce 1918 v Bienne ve Švýcarsku a je známá špičkovým hodinářským zpracováním, inovativními mechanickými strojky, nadčasovým designem a výjimečným poměrem ceny a kvality. V České republice je značka oficiálně zastoupena společností Carollinum, lídrem v prodeji luxusních hodinek a šperků.
Zdroj: Helveti
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59655.