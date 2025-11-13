Pozor! Děti v bundách a autosedačkách!

  9:31
Praha 13. listopadu 2025 (PROTEXT) - S příchodem zimních měsíců přichází nejen potřeba děti zahřát, ale také chránit je při každé jízdě autem. Mnozí rodiče si neuvědomují, že připoutání dítěte do autosedačky v silné zimní bundě nebo kombinéze může výrazně snížit účinnost bezpečnostních pásů a v případě nehody ohrozit život dítěte. Tým silniční bezpečnosti proto v rámci projektu Markétina dopravní výchova upozorňuje, jak správně děti v zimě přepravovat a jak drobnými úpravami zajistit, že budou na cestách skutečně v bezpečí.

Zimní bunda v autosedačce: neviditelné riziko

S ochlazením přichází období, kdy po ránu saháme po péřových bundách, zateplených kabátcích či kombinézách. Teplo je důležité – nesmí však převážit nad bezpečností. Mnozí rodiče netuší, že právě silné vrstvy oblečení mohou při cestování autem ohrozit jejich dítě. Mezi tělem a pásem vzniká volný prostor, který při nehodě zásadně snižuje ochrannou funkci autosedačky. 

„Rozdíl může být i několik centimetrů. Při prudkém nárazu to znamená, že pás sklouzne a dítě neudrží. Správně utažený pás musí být co nejblíže těla,“ vysvětluje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. „Pokud se pod pás vejde celá dlaň, je příliš volný. Ideálně by se měly pod pás dostat jen prsty.“

Jak udržet dítě v teple a přitom v bezpečí

Cestování v silné bundě nebo kombinéze není jen rizikové, ale i nepohodlné. Dítě se může přehřát, být neklidné nebo se potit, což zvyšuje riziko nachlazení i rozptyluje pozornost řidiče. Řešení je přitom jednoduché:

Před jízdou bundu dítěti sundejte a po správném připoutání jej přikryjte dekou nebo kabátkem. „Osvědčený trik je obléknout bundu obráceně – dítě sedí připoutané, ruce má v rukávech, a zadní část bundy použijete jako deku přes tělo. Jakmile se auto zahřeje, můžete ji snadno sundat,“ radí Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Na trhu jsou i speciální fusaky, vložky a deky určené přímo pro autosedačky, které umožňují bezpečné připoutání bez omezení funkce pásu. Dobře funguje také vrstvení tenčího oblečení – např. funkční materiály nebo merino vlna, které udrží dítě v teple, aniž by vytvořily nebezpečný vzduchový polštář mezi tělem a pásem.

Zásady platí i pro dospělé

Nebezpečí spojená s nošením teplých bund v autě nejsou problémem jen dětí. aTké řidiči a spolujezdci by měli zvolit méně objemné oblečení, které umožní správné utažení pásu a neomezí pohyb. Navíc je důležité odstranit z kapes předměty, jako jsou klíče nebo propisky, které by mohly při nehodě způsobit zranění. 

Bezpečné připoutání – základ v každém ročním období

Moderní autosedačky jsou navrženy tak, aby poskytly maximální ochranu, ale pouze tehdy, pokud jsou správně používány. Pás musí těsně přiléhat k tělu dítěte – jen tak dokáže energii nárazu rozložit a ochránit život. Je však potřeba číst návod konkrétní sedačky a dodržovat několik bezpečnostních zásad, které platí napříč všemi druhy sedaček. Dodržování zásad je nutné bez ohledu na roční období. „Tyto zásady jsme mimo jiné zpracovali ve spolupráci s Policií ČR a BESIP v přehledném materiálu a video návodech, kde poukazujeme i na nejčastější rodičovské chyby v poutání,“ uzavírá Novotná.

 

Bezpečnost na cestách začíná výchovou. Pravidla správného připoutání a chování v dopravě lze dětem vysvětlit pomocí hravých materiálů projektu Markétina dopravní výchova, který je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporován řadou partnerů jako Policie České republiky, Platforma VIZE 0, z.ú., Liberecký kraj, Czechoslovak Group nebo CYBEX. Veškeré výstupy jsou k dispozici na portálu www.dopravnivychova.cz.

 

Video:

https://www.youtube.com/shorts/vUdLAqlf1L4

 

Zdroj: Bezpečně na silnicích

 

 

