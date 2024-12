Pozor na nehodové místo na D1 u Bělotína, řidiči tam podceňují bezpečnost v jízdních pruzích

Miroslav Charouz, krajský koordinátor BESIP: "Řidiči podceňují bezpečnost jízdy v jízdních pruzích, mnohdy reagují pozdě na směr, kterým chtějí jet. Mění směr jízdy na poslední chvíli! To je doprovázeno pozdním dáváním směrovek. Při rychlém provozu, který vidíme, jakékoliv zaváhání vede k bočním kolizím. Takže typická nehoda na tomto úrovňovém křížení je kolize mezi vozidly navzájem."

Stav dálnice tady nepříznivě ovlivňuje i silný déšť nebo rychlá bouřka.

Miroslav Charouz, krajský koordinátor BESIP: "Betonová vozovka má nepříjemnou vlastnost, kdy voda z ní odtéká poměrně pomalu. Dochází tak zde k nehodám vlivem aquaplaningu. Řidiči prostě pozdě reagují na vozidla například najíždějící v připojovacím pruhu. Prudce pak brzdí na vodě a to jsou typické nehody, kterým říkáme tzv. plechy."

Pozor je třeba také dávat při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého.

Miroslav Charouz, krajský koordinátor BESIP: "Nesmíme ohrozit vozidla v pruhu, do kterého najíždíme. To je velmi zásadní věc, kterou naši řidiči velmi často podceňují. Možná i proto, že se nedívají do zpětných zrcátek. V těchto místech, kde je intenzivní provoz, je opravdu nutné sledovat provoz jak před sebou tak zejména za sebou."

Při nájezdu na dálniční těleso, zde také řidiči chybují, když hned ze zvyku odbočují vlevo. Přitom mohou po dálnici pokračovat rovně.

Miroslav Charouz, krajský koordinátor BESIP: "Neuvědomují si, že pruh, ve kterém jsou, je průběžný, protože zde dochází k rozšíření počtu jízdních pruhů. To jsou právě kolize, kdy řidiči nevyhodnocují správně provoz, najíždí okamžitě do levého pruhu, který je mnohem rychlejší než oni. Vozidla od Ostravy pak nestačí vzniklou situaci ubrzdit. Je to stále o tom nedívat se jenom před sebe, ale i za sebe a sledovat počet jízdních pruhů. Ne vždy je daný pruh připojovací. Může být tzv. průběžný hned ve chvíli, kdy do něj najíždíme."

Zdroj: POLAR televize Ostrava