Pozor na snížení rychlosti na dálničním obchvatu Frýdku-Místku

Radek Mátl, generální ředitel ŘSD: "Rozhodl o tom, že by se mělo díky tomu impulsnímu hluku, to znamená hluku, který je z mostních závěrů a obtěžuje vlastně tím rázem to okolí, omezit rychlost. Ta první rozhodnutí byla podle mě dramatická, protože to bylo nejen omezení rychlosti na 60 km/h, dokonce zúžení do jednoho jízdního pruhu. Proti tomu rozhodnutí jsme se odvolali a ministerstvo dopravy to vrátilo zpátky na DESÚ."

Ředitelství silnice dálnic se snaží učinit opatření, která hluk z mostu nad řekou Morávkou sníží.

Radek Mátl, generální ředitel ŘSD: "Je omezená rychlost na 100 km/h, bude tam teda i ta rychlost měřená. Aby se skutečně dodržovala, protože ta rychlost je klíčem snížení toho rázu. Zároveň doplňujeme betonová svodidla, která ochrání právě šíření toho hluku z toho mostního závěru. A plus teda děláme technická opatření, takzvanou plentovací zídku na samotném mostním závěru. Aby na těch mostních závěrech, de facto se ten hluk nešířil. Aby ty lamely o sebe nenarážely. Tady ta všechna opatření na základě rozhodnutí DESÚ provedeme do konce března letošního roku."

S ohledem na bezpečnost provozu se doporučuje věnovat pozornost dopravnímu značení a respektovat rychlostní omezení. Právě rychlost by měl pohlídat instalovaný radar.

Zdroj: POLAR televize Ostrava