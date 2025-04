Pozor na uzavírky u aquacentra v Teplicích

Adina Sedláková, mluvčí Teplic: "Od začátku března probíhají v ulicích Jankovcova a Aloise Jiráska stavební práce, které souvisí s pokládkou přívodního a odpadního potrubí termální vody pro aquacentrum. Zároveň dochází k rekonstrukci plynovodu. Kvůli těmto pracím je ulice Jankovcova uzavřená v úseku od ulice Petra Jilemnického za křižovatku s ulicí Aloise Jiráska, a to až do 31. května. Ulice Aloise Jiráska je uzavřena mezi ulicí Jankovcova a Palackého do 18. května a není možné využívat ani parkoviště před aquacentrem."

V rámci pokračování překopu v Jankovcově ulici dojde i k opravě plynovodu v ulicích Potěminova a Aloise Jiráska. Kvůli těmto stavebním pracím dojde k částečnému omezení dopravy, což může způsobovat jisté komplikace pro řidiče. A nyní se podíváme, jak se změny dotkly městské hromadné dopravy.

Adina Sedláková, mluvčí Teplic: "Linky městské hromadné dopravy jsou odkloněny, a to konkrétně přes ulice Vrchlického, Svatopluka Čecha nebo Josefa Hory a Karla Jaromíra Erbena. Až do konce srpna pak budou stavební práce probíhat i na oválu u Nových lázní a v křižovatce ulic U Nových lázní, Josefa Hory, Petra Jilemnického a Jankovcova. I zde bude provoz částečně omezen."

Při průjezdu touto oblastí buďte obezřetní a připravte se na možné zpoždění, které může nastat v důsledku probíhajících stavebních prací.

Zdroj: POLAR televize Ostrava