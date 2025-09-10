Pozvánka: Klíčové konference na veletrhu FOR ARCH 2025 zdarma

Konference: Rok 2024 v českém stavebnictví
Co přinesl uplynulý rok a jaké výzvy čekají stavebnictví v tom příštím? Klíčová data, statistiky i strategické priority oboru.
Mezi řečníky vystoupí: Jiří Nouza (SPS), Karel Havlíček, Martin Kupka, zástupci ČSÚ, MPO, ŘSD, Správy železnic a další.
KDY: Úterý 16. 9. 2025 od 9:30
KDE: PVA EXPO PRAHA, Letňany
Více informací a registrace zdarma ZDE.
Konference: Plán (B)ydlení: Jak skutečně zdostupnit bydlení v Česku?
Jak snížit bariéry k vlastnímu bydlení a rozvinout nové modely financování? Konference přinese „plán B“ pro dostupnější bydlení.
Mezi řečníky vystoupí: Petr Kulhánek, Ondřej Boháč, Leoš Anderle, zástupci developerů, bank i politických stran.
KDY: Středa 17. 9. 2025 od 9:00
KDE: PVA EXPO PRAHA, Letňany
Více informací a registrace zdarma ZDE.