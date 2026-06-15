Pozvánka na debatu 18.6.2026: Jak financují veřejnoprávní i soukromá média evropské země? A v čem se může Česko inspirovat?

Financování českých médií veřejné služby se v posledních dvou letech stalo výrazným politickým tématem. Zatímco předchozí vláda novelou zákona o rozhlasových a televizních poplatcích zvýšila výši koncesionářských poplatků a rozšířila okruh povinných plátců, současná vláda naopak avizuje jejich zrušení a případný přesun České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Tento přerývaný vývoj otevírá zásadní otázku: jak zajistit, aby veřejná podpora médií posílila jejich roli v demokratické společnosti, aniž by ohrozila jejich redakční nezávislost?
Debata, kterou organizuje Nadační fond nezávislé žurnalistiky, přinese komparativní pohled na různé modely financování veřejnoprávních i soukromých médií ve vybraných zemích EU a hledá odpověď na otázku, co z nich lze přenést do českého kontextu.
Odborníci a odbornice budou diskutovat o různých modelech financování veřejnoprávních a soukromých médiích ve vybraných zemí EU a hledat odpověď na otázku, co z nich lze přenést do českého kontextu.
V panelu vystoupí:
Marína Urbániková – socioložka médií, FSS MU a FSV UK
Michal Klíma – mediální manažer
Štěpán Šanda – mediální výzkumník, Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Moderuje: Filip Rožánek – mediální analytik, Lupa.cz
Vstup na akci je zdarma po předchozí registraci. Více informací a přihlašování na www.nfnz.cz.
Zdroj: Nadační fond nezávislé žurnalistiky