Kdy: 1. prosince 2026 od 13:00
Kde: osvětová tramvaj ČSAP zaměřená na prevenci HIV, tramvajové obratiště Výstaviště (kusá kolej „Planetárium“), Praha 7
Tisková konference se uskuteční na výchozí zastávce osvětové tramvaje, která vyjede u příležitosti Světového dne boje proti AIDS. Budeme rádi, když se s námi po tiskové konferenci tramvají také svezete.
Účastníci tiskové konference:
- Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví
- Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a zástupce hlavního hygienika ČR
- Jiří Pavlát, předseda představenstva České společnosti AIDS pomoc
- MUDr. Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
- MUDr. Milan Zlámal, lékař HIV centra Ústřední vojenské nemocnice v Praze
Hlavní témata:
- Vývoj HIV v Česku a pozdní diagnózy: jak oslovit lidi napříč věkovými skupinami a posílit prevenci také mezi heterosexuální populací, ženami a staršími lidmi
- Dostupnost testování: priority a plány České společnosti AIDS pomoc pro rok 2027
- PrEP neboli preexpoziční profylaxe: její dostupnost a role v prevenci HIV
- Podpora a financování prevence: zajištění dlouhodobě dostupných preventivních a testovacích služeb a role státu
Na místě bude od 12:30 do 14:00 přistavena testovací sanitka ČSAP, v níž bude možné nechat se otestovat na HIV, syfilis a žloutenky typu B a C.
Prosíme o registraci na tiskovou konferenci e-mailem na adresu marketa.kuklova@aids-pomoc.cz.
Zdroj: Česká společnost AIDS pomoc
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60296.