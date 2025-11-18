Pozvánka na výstavu Lamrovi v zahradě v Galerii 1 v Praze – do 28. 11. 2025

Společně vytvářejí prostor inspirovaný přírodními strukturami, proměnami a životními cykly. Čekají vás sochy, šperky, obrazy, textilní instalace i světelné objekty, které promění galerii v organickou, pulsující zahradu. Výstava je pozváním ke zpomalení, vnímání detailu a objevování živého světa v jeho mnoha podobách. Ve čtvrtek 20. listopadu od 18:30 proběhne komentovaná prohlídka za účasti autorů. Výstava trvá do 28. listopadu, otevřeno je po - ne, 10 - 12, 13 - 18.
Zdroj: Galerie 1
