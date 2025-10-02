Pozvedněte svůj aktivní styl: Hodinky HUAWEI WATCH GT 6 přinášejí přes 100.000 nastavitelných variant ciferníků spojujících sport, styl a individualitu

Autor:
  9:00
Paříž 2. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Po svém globálním debutu 19. září přináší řada hodinek HUAWEI WATCH GT 6 další revoluci ve světě nositelných technologií s rozsáhlou kolekcí nastavitelných ciferníků pro aktivní sportovce. Ciferníky, dokonale propojující nejmodernější nástroje pro sledování zdravotního stavu s úchvatným designem, umožňují svým nositelům sestavit si fitness společníka na míru s mimořádnou přesností a stylem, za kterým stojí proslulí návrháři OZ, S.P. a Saint On.

Ukažte svůj vlastní styl

HUAWEI Watch Face Store nabízí s více než 100.000 variantami ciferníků bezkonkurenční variabilitu v osobním přizpůsobení hodinek, kterou využívá již 17,5 milionu měsíčně aktivních uživatelů. Měření tepové frekvence se zde snoubí s designovými vizuály vyladěnými podle vašich zájmů a každý pohled na zápěstí se stává zdrojem inspirace. Ať už jsou vaším teritoriem městské ulice nebo horské stezky, individuální designový ciferník vám umožní vyjádřit svůj styl jako nikdy předtím.

Sledování kondice s elegancí

Hodinky běží na systému HUAWEI TruSense s vícerozměrnými optickými dráhami a každý ciferník nabízí v reálném čase přehledně zobrazené ukazatele s medicínskou přesností. Ciferník Sports Numbers, určený pro běžce, používá zářivě žluté číslice pro lepší viditelnost, dynamické ikonky stop pro gamifikaci kroků či vizualizaci tepové frekvence. Cyklistům bude zase vyhovovat stylový a přehledný ciferník RIDE se siluetou uprostřed a zlatým indikátorem vzdálenosti a spálených kalorií.

Připraven na každé dobrodružství

Ciferníky hodinek Huawei navržené pro konkrétní sporty pozvednou váš výkon díky specificky zaměřeným inovacím. Design Landscape Walk tak například okouzlí turisty 3D motivem hor, který elegantně kombinuje měření nadmořské výšky a sledování východu a západu slunce pro bezpečnější a přitom stylovější dobrodružství. Městský profesionál si naopak zamiluje ciferník Roam the Four Seas, který se pyšní jedinečnou zemitou strukturou, reprezentativní modrou barvou, klasickým analogovým zobrazením času, ukazateli pro den/datum/čas/stav baterie v horní části, měřením spálených kalorií vlevo a údaji o počasí, počtu kroků a překonané vzdálenosti dole. Díky světovým designérským talentům nacházejí tyto ciferníky rovnováhu mezi vědeckou přesností a výtvarným uměním, takže se každý trénink stává osobitou a povzbudivou záležitostí.

Exkluzivní VIP nabídka

Ode dneška až do 26. října 2025[1] mohou majitelé hodinek HUAWEI WATCH GT 6 Series, kteří spárují své zařízení s aplikací HUAWEI Health, získat 50% slevu na 1měsíční a 1roční VIP balíčky ciferníků HUAWEI Watch Faces a ušetřit až 35 €. Ačkoli si z více než 100.000 přizpůsobitelných designů mohou vybírat všichni uživatelé, VIP balíček umožňuje neomezené stahování bez platby za jednotlivé ciferníky – včetně kontrastních displejů pro běh, robustních pomocníků pro pobyt v přírodě nebo elegantních analogových ciferníků, uzpůsobených pro laboratorně přesnou analýzu frekvence kroků a úrovně stresu zajištěnou hodinkami HUAWEI WATCH GT 6. Nenechte si ujít šanci nastartovat svůj styl!

Impuls pro váš aktivní život

Série HUAWEI WATCH GT 6 nejsou jen chytré hodinky – je to odvážné spojení módy, funkčnosti a individuality. Pro výběr z více než 100.000 nastavitelných ciferníků stačí stáhnout aplikaci HUAWEI Health App, spárovat své zařízení a začít prozkoumávat svět designu na míru. Nezáleží na tom, jestli chcete překonat svůj osobní rekord nebo najít rovnováhu mezi prací a péčí o sebe – tyto ciferníky vás podpoří v aktivním a stylovém životě podle vašich pravidel. Vydejte se na jedinečně osobitou cestu ke zdraví a kondici s Huawei!

O HUAWEI Mobile Services (HMS)

Platforma HUAWEI Mobile Services si klade za cíl poskytovat uživatelům po celém světě kompletní mobilní služby. K jejím službám patří AppGallery, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads a další. HUAWEI Mobile Services slouží 440 milionům uživatelů ve více než 170 zemích a nabízí chytřejší život každému uživateli zařízení Huawei.

S více než 7.2 miliony registrovaných vývojářů patří HMS dlouhodobě mezi trojici nejlepších mobilních ekosystémů na světě. S cílem poskytnout jednoduše použitelné vývojové a funkční komponenty pro vývojáře aplikací HMS Core aktivně zpřístupňuje multiplatformní ekosystém a podporuje více zařízení, včetně chytrých telefonů, hodinek a obrazovek či tabletů.

[1] Na účast se vztahují platné podmínky. Doba trvání se může v jednotlivých zemích lišit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2784442/HUAWEI_Watch_faces.jpg 

Kontakt: Maria Allen, maria.allen.furtado@huawei.com, Mobile:+34 662444692

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Bosonohy zapojí po vzoru jiných jihomoravských obcí seniory do rozhodování

Podílet se na rozvoji obce, upozorňovat na nedostatečnou bezbariérovost nebo třeba organizovat mezigenerační aktivity umožňuje starším lidem na jižní Moravě...

2. října 2025  11:11,  aktualizováno  11:11

Spěchám do nemocnice s těhotnou, lhal řidič hlídce. Na svědomí měl několik prohřešků

Aby se vyhnul silniční kontrole, vymyslel si řidič v Žatci před pár dny opravdu neobvyklou výmluvu. Policistům tvrdil, že jeho spolujezdkyně je těhotná a potřebuje rychle do nemocnice. Hlídka tam...

2. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Osmnáctiletý mladík neunesl urážku, svého soka ubodal. Hrozí mu až 20 let

Bleskové vyřešení vraždy ohlásili kriminalisté z Olomouckého kraje. Násilný čin se stal v noci na úterý v obci Dlouhá Loučka, na jejímž okraji policejní hlídka našla mrtvého muže. Vyšetřovatelé během...

2. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:41

Kino Dukla v Pardubicích na jeden den ožije, chystá promítání Ikarie XB 1

Kino v Domě kultury Dukla v Pardubicích na jeden den ožije. V sobotu uvede odpolední program s promítáním, přednáškou, výstavou a dílnou pro děti. Poslední...

2. října 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začne výluka tramvají na Žižkově, osm linek nepojede ulicí Jana Želivského

Pražský dopravní podnik (DPP) začne o nadcházejícím víkendu s pracemi na modernizaci tramvajové trati v ulici Jana Želivského, kvůli kterým nepojedou od neděle do pondělí 15. prosince tramvaje v...

2. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po podezřelém muži, který na začátku letošního roku u Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách sexuálně obtěžoval šestatřicetiletou ženu a poté jí...

2. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Volby do Sněmovny: Připomeňte si, kdo v posledních letech vyhrál volby v Praze

Od porevolučního nadšení přes souboje velkých stran až po nástup nových hnutí. Rozebrali jsme výsledky deseti sněmovních voleb v hlavním městě za posledních třicet pět let.

2. října 2025  12:20

Podzimní TRADE NEWS vás zavede do Bulharska a Turecka

2. října 2025  12:19

Volby 2025: Pět nejčastějších chyb, kvůli kterým vám může propadnout hlas

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 začínají už v pátek a není od věci si připomenout, jak správně hlasovat. Když už si dáte tu práci najít uskupení, ke kterému vás to nejvíc táhne, byla by škoda svůj...

2. října 2025  12:17

Zvýšená návštěvnost státních památek v Pardubickém kraji pokračovala i v září

Letošní zvýšená návštěvnost státních památek v Pardubickém kraji pokračovala i v září. Hrady a zámky si prohlédlo více lidí než ve stejném měsíci před rokem,...

2. října 2025  10:30,  aktualizováno  10:30

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Pracovník ostrahy objektu

PCO - hlídací služba, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 133 - 150 Kč

Dalších 32 178 volných pozic

Liberecká kapela NekrmiT vydala první album, texty napsali místní literáti

Blues o tužce, Bloumání v nachu nebo Ultima Thúlé. Kapela NekrmiT, jež šíří svůj hard blues folk nejen po rodném Liberci, představila své první album. „Hladům vlčím“ přináší posluchačům třináct...

2. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Ústavní soud se v úterý vyjádří k letošnímu zmrazení platů v justici

Ústavní soud (ÚS) se v úterý vyjádří k letošnímu zmrazení platů v justici. Vyhlásí, jak rozhodl o podnětu Okresního soudu v Děčíně, podle kterého letošní...

2. října 2025  10:29,  aktualizováno  10:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.