Pozvedněte svůj aktivní styl: Hodinky HUAWEI WATCH GT 6 přinášejí přes 100.000 nastavitelných variant ciferníků spojujících sport, styl a individualitu

HUAWEI Watch Face Store nabízí s více než 100.000 variantami ciferníků bezkonkurenční variabilitu v osobním přizpůsobení hodinek, kterou využívá již 17,5 milionu měsíčně aktivních uživatelů. Měření tepové frekvence se zde snoubí s designovými vizuály vyladěnými podle vašich zájmů a každý pohled na zápěstí se stává zdrojem inspirace. Ať už jsou vaším teritoriem městské ulice nebo horské stezky, individuální designový ciferník vám umožní vyjádřit svůj styl jako nikdy předtím.
Sledování kondice s elegancí
Hodinky běží na systému HUAWEI TruSense s vícerozměrnými optickými dráhami a každý ciferník nabízí v reálném čase přehledně zobrazené ukazatele s medicínskou přesností. Ciferník Sports Numbers, určený pro běžce, používá zářivě žluté číslice pro lepší viditelnost, dynamické ikonky stop pro gamifikaci kroků či vizualizaci tepové frekvence. Cyklistům bude zase vyhovovat stylový a přehledný ciferník RIDE se siluetou uprostřed a zlatým indikátorem vzdálenosti a spálených kalorií.
Připraven na každé dobrodružství
Ciferníky hodinek Huawei navržené pro konkrétní sporty pozvednou váš výkon díky specificky zaměřeným inovacím. Design Landscape Walk tak například okouzlí turisty 3D motivem hor, který elegantně kombinuje měření nadmořské výšky a sledování východu a západu slunce pro bezpečnější a přitom stylovější dobrodružství. Městský profesionál si naopak zamiluje ciferník Roam the Four Seas, který se pyšní jedinečnou zemitou strukturou, reprezentativní modrou barvou, klasickým analogovým zobrazením času, ukazateli pro den/datum/čas/stav baterie v horní části, měřením spálených kalorií vlevo a údaji o počasí, počtu kroků a překonané vzdálenosti dole. Díky světovým designérským talentům nacházejí tyto ciferníky rovnováhu mezi vědeckou přesností a výtvarným uměním, takže se každý trénink stává osobitou a povzbudivou záležitostí.
Exkluzivní VIP nabídka
Ode dneška až do 26. října 2025[1] mohou majitelé hodinek HUAWEI WATCH GT 6 Series, kteří spárují své zařízení s aplikací HUAWEI Health, získat 50% slevu na 1měsíční a 1roční VIP balíčky ciferníků HUAWEI Watch Faces a ušetřit až 35 €. Ačkoli si z více než 100.000 přizpůsobitelných designů mohou vybírat všichni uživatelé, VIP balíček umožňuje neomezené stahování bez platby za jednotlivé ciferníky – včetně kontrastních displejů pro běh, robustních pomocníků pro pobyt v přírodě nebo elegantních analogových ciferníků, uzpůsobených pro laboratorně přesnou analýzu frekvence kroků a úrovně stresu zajištěnou hodinkami HUAWEI WATCH GT 6. Nenechte si ujít šanci nastartovat svůj styl!
Impuls pro váš aktivní život
Série HUAWEI WATCH GT 6 nejsou jen chytré hodinky – je to odvážné spojení módy, funkčnosti a individuality. Pro výběr z více než 100.000 nastavitelných ciferníků stačí stáhnout aplikaci HUAWEI Health App, spárovat své zařízení a začít prozkoumávat svět designu na míru. Nezáleží na tom, jestli chcete překonat svůj osobní rekord nebo najít rovnováhu mezi prací a péčí o sebe – tyto ciferníky vás podpoří v aktivním a stylovém životě podle vašich pravidel. Vydejte se na jedinečně osobitou cestu ke zdraví a kondici s Huawei!
O HUAWEI Mobile Services (HMS)
Platforma HUAWEI Mobile Services si klade za cíl poskytovat uživatelům po celém světě kompletní mobilní služby. K jejím službám patří AppGallery, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads a další. HUAWEI Mobile Services slouží 440 milionům uživatelů ve více než 170 zemích a nabízí chytřejší život každému uživateli zařízení Huawei.
S více než 7.2 miliony registrovaných vývojářů patří HMS dlouhodobě mezi trojici nejlepších mobilních ekosystémů na světě. S cílem poskytnout jednoduše použitelné vývojové a funkční komponenty pro vývojáře aplikací HMS Core aktivně zpřístupňuje multiplatformní ekosystém a podporuje více zařízení, včetně chytrých telefonů, hodinek a obrazovek či tabletů.
[1] Na účast se vztahují platné podmínky. Doba trvání se může v jednotlivých zemích lišit.
