PPL jde podnikatelům naproti. Společně s DHL Express zahajuje spolupráci s Monetou a nabízí slevy na přepravu

Živnostníci, kteří mají vedený podnikatelský účet u MONETA Money Bank, získávají jedinečnou příležitost, jak optimalizovat náklady na přepravu svých zásilek a zboží. Díky spolupráci banky a dvou přepravních společností, PPL CZ a DHL Express, totiž mohou od července čerpat slevy na služby obou přepravců.
„Jsme rádi, že můžeme menším i větším podnikatelům prostřednictvím spolupráce s Monetou nabídnout lepší podmínky pro přepravu jejich zásilek. Věříme, že jim tímto pomůžeme v jejich podnikání a dalším růstu,” komentuje spolupráci Petr Horák, generální ředitel PPL.
PPL poskytne slevy od 30 % na širokou škálu služeb
Zvýhodněné ceny mohou živnostníci s podnikatelským účtem u MONETA využít na doručení na adresu i na kterékoli z více než 7 800 výdejních míst a PPL boxů.
Konkrétně nabízí PPL slevu od 30 % na služby:
- Doručení na adresu (PPL Parcel CZ Private): Doručení na soukromou adresu pro zákazníky e-shopu.
- Doručení na výdejní místo (PPL Parcel CZ SMART): Stále populárnější volba doručení do Parcelshopů a Parcelboxů.
- Doručení do firmy (PPL Parcel CZ Business): Jednoduché, spolehlivé a nyní s možností výhodného nacenění vícekusých zásilek.
- Dobírka: Oblíbená služba pro zvýšení důvěry u zákazníků. Umožňuje platit za zboží až při doručení na adresu, nebo do sítě výdejních míst. A to jak hotově, tak platební kartou.
DHL Express nabízí slevy začínající na 60 %. A to konkrétně na služby:
- Time Definite (TDI): Doručení zásilky v předem stanovený čas první nejbližší pracovní den.
- Day Definite (DDI): Určena pro méně urgentní exportní a importní zásilky po celé Evropě.
Při doručování mimo Českou republiku usnadní společnost DHL Express logistiku živnostníkům také podporou v celním řízení.
Zásilkový profil na míru
Čerpání zmíněných výhod je možné po nastavení zásilkového profilu klienta prostřednictvím formuláře a dohody s obchodním zástupcem Monety.
„Naším společným cílem s Monetou a DHL Express je podpořit růst českého e-commerce a pomoci podnikatelům, kterým díky těmto podmínkám otevřeme nové možnosti k růstu a expanzi jejich podnikání v Česku i Evropě. Věříme, že jim tímto způsobem pomůžeme zlepšit jejich konkurenceschopnost na trhu a dosáhnout jejich podnikatelských ambicí,“ uzavírá Petr Horák, generální ředitel PPL.
O společnosti PPL
Společnost PPL CZ je součástí divize DHL eCommerce a na tuzemském trhu představuje předního poskytovatele přepravních služeb pro firmy a podnikatele. Nabízí však i služby pro soukromé osoby se službou Balík pro tebe. PPL CZ se specializuje na balíkovou přepravu po ČR a do celé Evropy. Společnost zaměstnává téměř 1500 pracovníků a spolupracuje s 2000 řidiči. Disponuje 28 body sítě včetně dvou překladišť a rozsáhlou sítí výdejních a podacích míst – PPL Parcelshopů a PPL Parcelboxů, kterých je více než 7 800 po celé České republice včetně boxů třetích stran. DHL eCommerce je součástí skupiny DHL Group, která je přední světovou poštovní a logistickou společností. Skupina spojuje lidi a trhy a umožňuje globální obchodování. DHL Group zaměstnává přibližně 600 000 lidí ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě, díky čemu je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů na světě.
Zdroj: PPL