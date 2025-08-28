PPL jde podnikatelům naproti. Společně s DHL Express zahajuje spolupráci s Monetou a nabízí slevy na přepravu

  12:54
Praha 28. srpna 2025 (PROTEXT) - Oblíbení přepravci společnost PPL a společnost DHL Express zahajují spolupráci s Monetou. Od července tak mohou podnikatelé z řad klientů MONETA Money Bank využívat slevy na přepravu svých zásilek. PPL nabízí slevy od 30 % na doručení na adresu i na výdejní místo i další své služby.

Živnostníci, kteří mají vedený podnikatelský účet u MONETA Money Bank, získávají jedinečnou příležitost, jak optimalizovat náklady na přepravu svých zásilek a zboží. Díky spolupráci banky a dvou přepravních společností, PPL CZ a DHL Express, totiž mohou od července čerpat slevy na služby obou přepravců.

„Jsme rádi, že můžeme menším i větším podnikatelům prostřednictvím spolupráce s Monetou nabídnout lepší podmínky pro přepravu jejich zásilek. Věříme, že jim tímto pomůžeme v jejich podnikání a dalším růstu,” komentuje spolupráci Petr Horák, generální ředitel PPL.

 

PPL poskytne slevy od 30 % na širokou škálu služeb

Zvýhodněné ceny mohou živnostníci s podnikatelským účtem u MONETA využít na doručení na adresu i na kterékoli z více než 7 800 výdejních míst a PPL boxů.

Konkrétně nabízí PPL slevu od 30 % na služby:

  • Doručení na adresu (PPL Parcel CZ Private): Doručení na soukromou adresu pro zákazníky e-shopu.
  • Doručení na výdejní místo (PPL Parcel CZ SMART): Stále populárnější volba doručení do Parcelshopů a Parcelboxů.
  • Doručení do firmy (PPL Parcel CZ Business): Jednoduché, spolehlivé a nyní s možností výhodného nacenění vícekusých zásilek.
  • Dobírka: Oblíbená služba pro zvýšení důvěry u zákazníků. Umožňuje platit za zboží až při doručení na adresu, nebo do sítě výdejních míst. A to jak hotově, tak platební kartou.

 

DHL Express nabízí slevy začínající na 60 %. A to konkrétně na služby:

  • Time Definite (TDI): Doručení zásilky v předem stanovený čas první nejbližší pracovní den.
  • Day Definite (DDI): Určena pro méně urgentní exportní a importní zásilky po celé Evropě.

Při doručování mimo Českou republiku usnadní společnost DHL Express logistiku živnostníkům také podporou v celním řízení.

 

Zásilkový profil na míru

Čerpání zmíněných výhod je možné po nastavení zásilkového profilu klienta prostřednictvím formuláře a dohody s obchodním zástupcem Monety.

„Naším společným cílem s Monetou a DHL Express je podpořit růst českého e-commerce a pomoci podnikatelům, kterým díky těmto podmínkám otevřeme nové možnosti k růstu a expanzi jejich podnikání v Česku i Evropě. Věříme, že jim tímto způsobem pomůžeme zlepšit jejich konkurenceschopnost na trhu a dosáhnout jejich podnikatelských ambicí,“ uzavírá Petr Horák, generální ředitel PPL.

 

O společnosti PPL

Společnost PPL CZ je součástí divize DHL eCommerce a na tuzemském trhu představuje předního poskytovatele přepravních služeb pro firmy a podnikatele. Nabízí však i služby pro soukromé osoby se službou Balík pro tebe. PPL CZ se specializuje na balíkovou přepravu po ČR a do celé Evropy. Společnost zaměstnává téměř 1500 pracovníků a spolupracuje s 2000 řidiči. Disponuje 28 body sítě včetně dvou překladišť a rozsáhlou sítí výdejních a podacích míst – PPL Parcelshopů a PPL Parcelboxů, kterých je více než 7 800 po celé České republice včetně boxů třetích stran. DHL eCommerce je součástí skupiny DHL Group, která je přední světovou poštovní a logistickou společností. Skupina spojuje lidi a trhy a umožňuje globální obchodování. DHL Group zaměstnává přibližně 600 000 lidí ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě, díky čemu je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů na světě.

 

