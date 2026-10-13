PPL nastavuje nový standard výdejních boxů. Balík počká klidně týden

Podzim tradičně přináší návrat k pracovním a školním povinnostem a s blížícím se vrcholem e-commerce sezony roste také počet doručovaných zásilek. PPL už dnes nabízí jednu z nejdelších úložních dob na trhu, zásilka v PPL boxu standardně čeká tři dny. Více než dvě třetiny příjemců si zásilku běžně vyzvednou ještě v den, kdy ji řidič PPL uloží na výdejní místo. Někdy se ale plány změní - nečekaná služební cesta, víkend mimo domov, nemoc nebo rodinné povinnosti. PPL proto přichází s novou funkcí, díky které mohou příjemci prodloužit úložní dobu zásilky v PPL boxu a maximálně tak přizpůsobit vyzvednutí vlastním časovým možnostem.
"PPL boxy využívá stále více příjemců právě díky tomu, že jim dávají svobodu rozhodnout se, kdy si zásilku vyzvednou. Nová možnost prodloužení úložní doby posouvá tuto flexibilitu ještě dál. Chceme, aby lidé měli možnost přizpůsobit vyzvednutí svému životu, a nemuseli řešit vrácení zásilky nebo změnu doručení," vysvětluje Petr Horák, generální ředitel PPL.
Každá nevyzvednutá zásilka znamená komplikaci nejen pro příjemce, ale také pro odesílatele. Možnost prodloužit si úložní dobu proto pomůže předcházet situacím, kdy se zásilka vrací zpět e-shopu jen proto, že si ji příjemce nestihl včas vyzvednout.
Flexibilní možnosti na pár kliknutí
Prodloužení úložní doby je dostupné v mobilní aplikaci mojePPL v detailu konkrétní zásilky. Úložní dobu lze jednoduše prodloužit o dva, čtyři nebo šest dní, a to pomocí nasbíraných PPL bodů nebo platební kartou včetně Apple Pay a Google Pay. Prodloužení je navíc možné využívat i opakovaně, zásilka tak může v PPL boxu počkat až 30 kalendářních dní.
"Každý příjemce si může sám rozhodnout, kolik času navíc potřebuje. Zároveň získávají další praktické využití také PPL body, které se v aplikaci všem uživatelům automaticky připisují za každou přijatou i odeslanou zásilku přes PPL, a mohou je využít nejen na prodloužení úložní doby, ale i na zvýhodněné odesílání balíků," doplňuje Petr Horák.
Novinka inspirovaná přáním spotřebitelů
Potřeba prodloužit si úložní dobu zásilky sice nepatří mezi každodenní situace. Když ale nastane, bývá podle Petra Horáka pro příjemce velmi důležitá: "Možností, jak dále rozvíjet naše služby, je celá řada. Proto jsme se zeptali téměř čtyř stovek spotřebitelů, které novinky by pro ně byly nejpřínosnější. Možnost prodloužit si úložní dobu své zásilky patřila mezi nejžádanější funkce."
Výdejní boxy změnily způsob, jak Češi přebírají své zásilky, a jejich popularita raketově vzrostla. Ještě v roce 2023 je preferovalo 18 % nakupujících, letos už 56 %. Během pár let se tak posunuly z doplňkové služby na nejčastěji využívaný způsob doručení.
Prodloužení úložní doby lze nyní využít ve všech PPL boxech, které jsou součástí sítě čítající přes 11.000 výdejních a podacích míst po celé republice. Více o možnostech prodloužení úložní doby se dozvíte na webu PPL.
Zdroj: PPL CZ
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59585.