PPL obhájilo titul Top Employer. Svým zaměstnancům nabízí moderní pracovní prostředí i pestrou paletu benefitů

Možnosti vzdělávání, podpora duševní i fyzické pohody, rozvoj talentů nebo příjemné a rozmanité pracovní prostředí. To jsou některé z kategorií, které organizace Top Employers Institute analyzuje předtím, než udělí společnosti certifikát Top Employer. A právě v těch i všech dalších společnost PPL prokázala své hodnoty. Řadí se tak po bok společností, jako je například francouzský Airbus nebo americká PepsiCo.

„Celoročně vynakládáme velké úsilí k tomu, aby se u nás naši zaměstnanci cítili dobře, za svou práci byli adekvátně hodnoceni a do práce se těšili. V uplynulém roce jsme se například přestěhovali do nových kanceláří s moderním vybavením a otevřeli další dvě zbrusu nová pracoviště. Snažíme se neustále zdokonalovat veškeré vybavení i procesy podporující bezpečnost práce a zdraví našich pracovníků,“ komentuje Kamila Kuchárová, personální ředitelka PPL CZ.

PPL jako férový zaměstnavatel

Společnost PPL se jako zaměstnavatel potýká se specifiky, které s sebou přináší podnikání v logistice a dopravě. Mimo zaměstnance na centrále spolupracuje rovněž s partnerskými řidiči a každoročně nabírá velké množství sezónních pracovníků.

„To, jaká jsme společnost, určuje především patnáct set našich zaměstnanců, 2 000 řidičů, 4 500 provozovatelů PPL Parcelshopů a mnoho dalších. Je potřeba brát v potaz měnící se požadavky a návyky různých generací, ale také zachovat vzájemnou sounáležitost a pochopení. Ať už jde o pracovníky v provozu či v kanceláři, řeší se všeobecná flexibilita jako možnost částečných úvazků, podpora rodičů nebo osob s handicapem. Home office se stává ve firmách jistým standardem, ale pro provoz, který třeba práci z domova vykonávat nemůže, je důležité cítit od firmy podporu a udržovat tak vnitřní balanc a respekt,“ uvádí Kuchárová.

Zaměstnanci se mimo klasické benefity, jako je 5 týdnů volna, stravenky, MultiSport karty či možnosti občasné práce z domova, těší například z roční valorizace mezd, bonusů a mimořádných odměn, Fit Days, Cafeterie, levnějších pohonných hmot, slev u partnerů, příspěvků na jazykové kurzy nebo neomezené možnosti absolvovat kurzy na vzdělávacím portálu Seduo.

„Získání ocenění Top Employer znamená, že máme správně nastavené procesy a že společnost dělá věci, které jsou pro lidi v PPL důležité. Pracovní prostředí ovšem nevytvářejí procesy, ale právě lidé, kteří doručují naše výjimečné služby. Úspěch je tedy převážně v tom, že nabíráme správné pracovníky na správná místa, staráme se o jejich rozvoj a pracovní spokojenost,“ doplňuje Kuchárová.

PPL se znovu certifikovalo jako skvělé místo pro práci

Společnost loni opět získala také certifikaci Great Place to Work, kterou již přes 20 let uděluje organizace se stejnojmenným názvem vybraným mezinárodním, národním i menším zaměstnavatelům.

„Obhájení certifikace Great Place to Work nás do jisté míry těší ještě o něco více než Top Employer. Její získání totiž závisí rovněž na zpětné vazbě od našich zaměstnanců, společně s analýzou činností a programů uskutečňovaných v oblasti lidských zdrojů naší společnosti. Je to pro nás znamení, že kroky, které vstříc naším zaměstnancům podnikáme, volíme správně,“ uzavírá Kamila Kuchárová.

PPL CZ se také koncem roku 2023 umístila v první desítce průzkumu 100 nejlepších zákaznických zkušeností v Česku, který každoročně sestavuje KPMG Česká republika na základě 50 tisíc klientských hodnocení.

O společnosti PPL

Společnost PPL CZ je součástí divize DHL eCommerce a na tuzemském trhu představuje předního poskytovatele přepravních služeb pro firmy a podnikatele. Nabízí však i služby pro soukromé osoby se službou Balík pro tebe. PPL CZ se specializuje na balíkovou přepravu po ČR a do celé Evropy. Společnost zaměstnává téměř 1000 pracovníků a spolupracuje s 2000 řidiči. Disponuje 28 body sítě včetně dvou překladišť a rozsáhlou sítí výdejních a podacích míst – PPL Parcelshopů a PPL Parcelboxů, kterých je více než 6000 po celé České republice včetně boxů třetích stran. DHL eCommerce je součástí skupiny DHL Group, která je přední světovou poštovní a logistickou společností. Skupina spojuje lidi a trhy a umožňuje globální obchodování. DHL Group zaměstnává přibližně 600.000 lidí ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě, díky čemu je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů na světě.