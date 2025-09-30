PPL rozšiřuje síť výdejních míst. Nově spolupracuje s prodejními místy Sazky

  13:54
Praha 30. září 2025 (PROTEXT) - PPL rozšiřuje svou výdejní síť a zákazníkům přináší ještě více možností, jak si pohodlně vyzvednout nebo poslat balíček. Spolupráce se společností Sazka zákazníkům nově umožňuje odesílat, vyzvedávat i vracet zásilky na více než 150 prodejních místech po celé České republice. Síť se navíc bude v budoucnu i nadále rozšiřovat.

Češi si v posledních letech oblíbili flexibilní doručování svých balíků. Na rostoucí poptávku reaguje i modrá stálice přepravního trhu, společnosti PPL, která nedávno pokořila hranici 8 000 výdejních míst po celé České republice. V Evropě má PPL jako součást skupiny DHL k dispozici více než 150 000 výdejních míst.

„Chceme, aby naše služby byly zákazníkům co nejdostupnější, což potvrzuje i široká síť našich výdejních míst a boxů. Partnerství se Sazkou nám umožňuje efektivně rozšířit tuto síť o místa, která mají lidé doslova za rohem – trafiky, večerky a jiné oblíbené lokální obchody. Věříme, že tato spolupráce ještě více posilní pozitivní zkušenosti zákazníků z našeho doručovaní,“ zdůrazňuje Michaela Machovcová, manažerka expanze sítě výdejních míst a boxů PPL CZ.

Zákazníkům na dosah

Předností prodejních míst Sazky, která je součástí loterijní skupiny Allwyn, je jejich široká dostupnost napříč celou Českou republikou a prodloužená otevírací doba. „Služba Balíky se u zákazníků těší dlouhodobému zájmu a potvrzuje se, že naši klienti oceňují možnost vyřídit si své zásilky přímo při každodenních nákupech. Jsme proto rádi, že jsme mohli navázat spolupráci s PPL, a společně tak nabídnout ještě více míst, kde lidé pohodlně vyřídí své zásilky,“ říká Jakub Korelus, manažer neloterijních služeb společnosti Sazka.

Mnoho terminálů je v provozu do pozdních večerních hodin či o víkendech. Některé dokonce fungují nepřetržitě, což zákazníkům přináší maximální flexibilitu při vyzvednutí. Sazka síť, stejně jako většina výdejních míst PPL, bude fungovat i jako podací místo. To ocení nejen zákazníci, kteří potřebují vrátit zásilku do e-shopu, ale i ti, kteří chtějí poslat zásilku přátelům či rodině. PPL totiž dlouhodobě nabízí službu Balík pro tebe, která je ideálním řešením pro přepravu mezi soukromými osobami. Služba se hodí nejen pro osobní zásilky, ale i pro odesílání zboží prodaného na online bazarech a tržištích.

Přípravy na sezonu v plném proudu

Spolupráce se společností Sazka je zároveň součástí příprav na letošní vánoční sezonu, která se pomalu blíží. Období Vánoc je tradičně nejvytíženější částí roku, proto PPL postupně během roku systematicky posilovalo a rozšiřovalo svou síť výdejních míst.

Síť PPL se skládá z několika typů výdejních míst:

  • Více než 4 000 PPL Parcelshopů – kamenné prodejny obchodních partnerů
  • Přes 2000 PPL boxů, které jsou dostupné 24/7 a umožňují bezkontaktní vyzvednutí zásilky kdykoliv během dne i noci.
  • A také téměř 2000 AlzaBoxů, které nabízí obdobné možnosti jako PPL boxy

„Díky široké síti výdejních míst a boxů dokážeme pružně reagovat na různé potřeby zákazníků. Ať už upřednostňují osobní kontakt, nebo naopak nezávislé vyzvednutí, vždy mají možnost volby. Nová místa vybíráme s důrazem na bezpečnost, snadnou dostupnost a pohodlí. Obzvlášť s blížící se vánoční sezónou je pro nás klíčové, aby si zákazníci mohli zásilku vyzvednout na místě a v čase, které jim nejlépe vyhovují,” uzavírá Michaela Machovcová, manažerka expanze sítě výdejních míst a boxů PPL CZ.

 

O společnosti PPL

Společnost PPL CZ je součástí divize DHL eCommerce a na tuzemském trhu představuje předního poskytovatele přepravních služeb pro firmy a podnikatele. Nabízí však i služby pro soukromé osoby se službou Balík pro tebe. PPL CZ se specializuje na balíkovou přepravu po ČR a do celé Evropy. Společnost zaměstnává téměř 1 500 pracovníků a spolupracuje s 2 000 řidiči. Disponuje 28 body sítě včetně dvou překladišť a rozsáhlou sítí výdejních a podacích míst – PPL Parcelshopů a PPL boxů, kterých je více než 8 000 po celé České republice včetně boxů třetích stran. DHL eCommerce je součástí skupiny DHL Group, která je přední světovou poštovní a logistickou společností. Skupina spojuje lidi a trhy a umožňuje globální obchodování. DHL Group zaměstnává přibližně 600 000 lidí ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě, díky čemu je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů na světě.

 

Zdroj: PPL

 

 

