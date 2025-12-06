Práce na mostě v Hořepníku se protáhly, platí objízdná trasa

Vladimír Kotýnek (BEZPP), starosta Hořepníku: „V tuto chvíli platí objízdná trasa, která je stanovená a pro svoji potřebu používáme provizorní přemostění, které jsme si sami zbudovali.“
Řidiči si zajedou, objízdná trasa je totiž dlouhá přes 25km a vede z Hořepníku po silnici II/112, dále po silnici I/19 až do Čížova a platí obousměrně. Chodci mohou využívat přistavěné lávky.
Tomáš Mátl, technicko správní náměstek KSÚSV: „Teď to běží na plno, mají se na konci listopadu pokládat asfaltové vrstvy. Nyní probíhá výstavba říms a výstavba izolace. Na konci listopadu položíme asfaltové vrstvy. Ještě ale budeme osazovat zábradlí a dělat dokončovací práce.“
Opravy mostu by měly skončit do 19. prosince letošního roku. Pokud to však klimatické podmínky dovolí, silničáři skončí dříve.
Zdroj: POLAR televize Ostrava