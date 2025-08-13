Práce na průtahu Libercem nabraly zpoždění

Autor:
  8:12
Liberec 13. srpna 2025 (PROTEXT) - Práce na frekventovaném průtahu Liberce jsou ve skluzu. Od začátku srpna už se mělo pracovat na druhé polovině silnice. Dělníci se tam ale přesouvají až v polovině měsíce. Na průtahu Libercem se přitom pracuje na třech stavbách současně. Jedná se o most nad Jungmannovou ulicí, tunel pod autobusovým nádražím a most přes Košickou ulici. A právě poslední zmíněný stavbaře potrápil.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Hlavním důvodem jsou vícepráce na na mostu u Babylonu nad Košickou ulicí, konkrétně se jedná o práce na přechodových oblastech mostu a mostním závěru.“

Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Podle diagnostiky měla mít konstrukce nějaký stav a měla jiný stav, jako se to někdy stává. Takže se musely vybourat celé přechodové oblasti a vystavět nové závěrné zdi a na to umístit mostní závěry. Tím pádem se to celé protáhlo.“

Celkové zpoždění tak přesáhne dva týdny.

Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Celá tato trojstavba se přesune do druhého směru 16.8. v sobotu a v neděli večer 17. už by mělo se jezdit po nových mostech a v novém tunelu.“

Lze předpokládat, že i na druhé polovině stavby se objeví podobné komplikace jako na té první. Termín dokončení to prý ale neohrozí.

Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Zhotovitel už je s tím seznámen, i s různými nečekanými věcmi, které se staly v tunelu i na druhém mostě přes Švermovou ulici, takže by to mělo být bez komplikací a do poloviny prosince by mělo být vše hotovo.“

Od poloviny srpna se také změní sjezdy z průtahu do města a místní objížďky. Věnujte proto pozornost dopravnímu značení.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Požár vedení u České Třebové komplikoval dopravu. Provoz obnovili o půlnoci

Požár trolejového vedení nedaleko stanice Česká Třebová komplikoval do pozdních nočních hodin provoz na železničním koridoru. Trať byla zcela neprůjezdná déle než hodinu. Po úterní deváté hodině...

12. srpna 2025  22:12,  aktualizováno  13.8 7:42

Sukovo kvarteto v Liebiegově paláci

Daniel Matejča, Natálie Toperczerová, Bohumil Bondarenko a Jakub William Gráf. Sukovo kvarteto se představí v Paláci Liebieg v Liberci.

13. srpna 2025  7:22

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

13. srpna 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Běžíme s Metrem. Redakce deníku Metro opět pořádá neobyčejnou sportovní akci

Chtěli byste si máknout z Dvorců na Smíchov? A za odměnu dostat občerstvení? Pak si v diáři zaškrtněte úterý 16. září a čas 18.00, na kdy pro vás v redakci připravujeme již druhou akci Běžíme s...

13. srpna 2025  5:52

Městské holubníky jsou drahý špás. Radnice ptáky raději vyhánějí jinak

Sítěmi přes dvůr se snaží v Brně odradit šedomodré opeřence od hnízdění. Městský holubník, který vyšel na 140 tisíc korun a má pomoci populaci regulovat, jich naopak zatím moc nepřilákal. Podle...

13. srpna 2025  5:42,  aktualizováno  5:42

Žijeme v nejlepší době, važme si toho, říká končící dlouholetý šéf olomoucké charity

S působením v Arcidiecézní charitě Olomouc spojil Václav Keprt třicet let, nyní zamířil do důchodu. Jeho krédem vždy bylo pomáhat s mírou a hlavně učit soběstačnosti. „Náš klient pak zjistí, že žije...

13. srpna 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

Soud začne řešit brutální útok muže na členy rodiny na Teplicku, zemřelo dítě

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes zahájí hlavní líčení v případu muže, který na konci loňského roku brutálně zaútočil nožem na členy rodiny. Zemřeli dva lidé,...

13. srpna 2025,  aktualizováno 

Nehoda motocyklisty zastavila dopravu na D1 ve směru na Brno. Na místě zasahoval vrtulník

Nehoda motocyklisty zastavila v úterý večer na dálnici D1 v místě omezení kvůli rekonstrukci mostu Šmejkalka dopravu ve směru na Brno. Auta nemohla místem projet zhruba hodinu. Motocyklista je vážně...

12. srpna 2025  21:22,  aktualizováno  23:01

Na Pelhřimovsku zemřel řidič motocyklu po srážce s traktorem u obce Mnich

Na Pelhřimovsku dnes večer zemřel řidič motocyklu po srážce s traktorem u obce Mnich. Okolnosti tragické nehody policie zjišťuje, uvedla její mluvčí Jana...

12. srpna 2025  20:52,  aktualizováno  20:52

V Třeboni hořela střecha haly, hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů poplachu

V Třeboni na Jindřichohradecku hořela dnes večer střešní konstrukce haly. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Uvedli to na síti X. Na...

12. srpna 2025  20:51,  aktualizováno  21:45

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Obyvatelé Trojanovic nesouhlasí s rozsáhlou přestavbou hotelu v CHKO Beskydy

Plánovaná přestavba hotelu Banka na území CHKO Beskydy v Trojanovicích na Novojičínsku naráží na odpor některých místních obyvatel. Petici proti projektu,...

12. srpna 2025  18:49,  aktualizováno  18:49

Kytice nevěst, rakev, dron. Co všechno dokážou lidi zapomenout v MHD a taxících?

Zapomínáme rádi a často – někdy klíče, jindy tamagoči, dron či dokonce deset živých humrů. Statistiky ztrát z vlaků, MHD a taxíků ukazují, že Češi jsou v roztržitosti mistři. V Benešově se řeší, co...

12. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.