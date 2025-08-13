Práce na průtahu Libercem nabraly zpoždění

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD: „Hlavním důvodem jsou vícepráce na na mostu u Babylonu nad Košickou ulicí, konkrétně se jedná o práce na přechodových oblastech mostu a mostním závěru.“
Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Podle diagnostiky měla mít konstrukce nějaký stav a měla jiný stav, jako se to někdy stává. Takže se musely vybourat celé přechodové oblasti a vystavět nové závěrné zdi a na to umístit mostní závěry. Tím pádem se to celé protáhlo.“
Celkové zpoždění tak přesáhne dva týdny.
Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Celá tato trojstavba se přesune do druhého směru 16.8. v sobotu a v neděli večer 17. už by mělo se jezdit po nových mostech a v novém tunelu.“
Lze předpokládat, že i na druhé polovině stavby se objeví podobné komplikace jako na té první. Termín dokončení to prý ale neohrozí.
Jakub Hušek, ŘSD Liberecký kraj: „Zhotovitel už je s tím seznámen, i s různými nečekanými věcmi, které se staly v tunelu i na druhém mostě přes Švermovou ulici, takže by to mělo být bez komplikací a do poloviny prosince by mělo být vše hotovo.“
Od poloviny srpna se také změní sjezdy z průtahu do města a místní objížďky. Věnujte proto pozornost dopravnímu značení.
Zdroj: POLAR televize Ostrava