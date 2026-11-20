Po připojení ELTODO ověří funkčnost jednotlivých zařízení a následně prověří jejich součinnost při komplexních zkouškách. Na bezpečné připojení a provedení potřebných zkoušek je třeba počítat s devíti dny.
O společnosti ELTODO
ELTODO je česká technologická společnost působící od roku 1991. Zaměřuje se na elektrotechnická a technologická řešení pro dopravní infrastrukturu, tunely, energetiku, průmysl a veřejné budovy. Skupina zaměstnává přibližně 885 lidí a disponuje vlastními vývojovými pracovišti zaměřenými mimo jiné na dopravní telematiku, automatizaci, řídicí systémy a software.
Zdroj: ELTODO
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60156.