Prague Bike Fest 2026: Největší cyklistický festival v Česku

  13:52
Praha 18. března 2026 (PROTEXT) - Poslední dubnový víkend 25.–26. dubna 2026 se pražské Výstaviště jako již tradičně promění v ráj cyklistiky. Po loňské rekordní návštěvnosti s více než 12.000 návštěvníky a 124 vystavujícími značkami nabídne dva dny plné adrenalinu, inspirace i zábavy pro všechny – od zapálených sportovců až po rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na oblíbenou show v podobě big air skoků, závodů, soutěží o ceny, přednášek a samozřejmě i seznámení s novinkami. Letošní ročník se opět uskuteční po záštitou Českého Svazu Cyklistiky.

Festival každoročně přiváží do Prahy stovky kol a pestrý doprovodný program. Návštěvníci mají možnost vyzkoušet zdarma stovky kol přímo na místě na připravených testovacích okruzích, seznámit se s různými cyklistickými disciplínami, zúčastnit se workshopů, závodů či komunitních vyjížděk a získat přehled o nejnovějších trendech ze světa cyklistiky.

„Prague Bike Fest se za čtyři roky stal místem, kde se potkává celá cyklistická komunita, od profesionálních jezdců přes nadšence až po rodiny s dětmi. Naším cílem je proto ukázat cyklistiku v celé její šíři jako sport, zábavu, způsob dopravy i životní styl a postavit program tak, aby si každý vybral to své. Věřím, že se nám to i letos skvěle povedlo a návštěvníci budou nadšení,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha a.s.

Součástí festivalu je rozsáhlý cyklistický veletrh, který obsadí Křižíkovy pavilony i venkovní plochy areálu. Představí se zde desítky vystavovatelů z Česka i zahraničí s novinkami ze světa cyklistiky od silničních a horských kol přes gravel a městská kola až po elektrokola, doplňky a oblečení. Samozřejmě nesmí chybět program ani pro ty nejmenší návštěvníky. Pro děti bude připravené Skills centrum a dopravní hřiště, kde si mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole pod vedením zkušených instruktorů, vylepšovat svoji jízdu a zapojit se do soutěže o ceny.

Program Prague Bike Fest 2026

Nadupaný program Prague Bike Festu 2026 opět přinese nezapomenutelný zážitek pro všechny fanoušky cyklistiky – od rodinných aktivit až po adrenalinové show. Na hlavní scéně se představí oba dva dny Bike O’Clock Trial Show s hvězdami Damjanem Siriškim a Ondřejem Šenkem, kteří se se svými triky, precizní kontrolou kola a překonáváním různorodých překážek řadí mezi nejlepší v České republice a každoročně přitahují davy diváků.

Chybět nebude ani oblíbená exhibice na POPEYES Big Air s účastí nejlepších českých jezdců. Tato intenzivní freestylová podívaná přinese ridery, kteří skáčou až 8 metrů do výšky a provádějí rotace s kombinacemi triků ve vzduchu. V letošním roce bude součástí festivalu i POPEYES BMX & Scootering Street Contest, nejlepší Čeští jezdci těchto disciplín zde budou předvádět své dovednosti, triky a kreativitu na překážkách Skate plazy.

Vezměte děti na projížďku!

Rodiny s dětmi se mohou těšit na Dětské skills centrum, které opět připraví Ski a Bike Centrum Radotín spolu s Trail Guide. Na menší cyklisty zde čeká bezpečné prostředí pro první jízdy, překážkové dráhy i rady od zkušených instruktorů. Pro děti je zde i možnost vyzkoušet dopravní hřiště od Škoda Auto a. s. Děti se tak mohou už od mala učit základním dopravním předpisům zábavnou formou a jejich rodiče si při tom mohou na chvíli odpočinout. A na asfaltovém pumptracku v Lidl Zóně bude možnost si zajezdit i na koloběžkách.

Technické disciplíny, závody i rekreační vyjížďky

Kolová, krasojízda a flatland patří mezi nejtechničtější cyklistické disciplíny. V Indoor zóně v pavilonu B budou mít návštěvníci možnost vidět jejich ukázky zblízka, od dynamické týmové hry v kolové přes elegantní sestavy krasojízdy až po kreativní balanc a triky flatlandu.

Pro příznivce silniční cyklistiky je na sobotní podvečer připravený Fixed Gear Race – závod, který propojuje rychlost, techniku i atmosféru městské cyklistické komunity. Závodí se primárně na silničních kolech s fixním převodem. Kola tudíž nemají přehazovačku ani brzdy. Závodníci musí bojovat o každou pozici a mnohdy si na úzkém okruhu pomoct vlastními lokty.

Nedělní program vyvrcholí silničním criteriem Tempo Vision Crit race, které se pojede na uzavřeném silničním testovacím okruhu. Závodit se bude ve více kategoriích od dětí, hobby až po elite a diváci se mohou těšit na rychlé tempo, taktické souboje i skvělou atmosféru velkého závodu přímo u trati.

Tradiční součástí festivalu budou také komunitní vyjížďky pro veřejnost. Pohodové i sportovní trasy napříč Prahou, které spojují cyklisty všech úrovní a vytvářejí přátelskou atmosféru celé akce. Každá trasa bude končit na Výstavišti a účastníci obdrží volný vstup na festival.

Edukace i zábava

Nedílnou součástí festivalu se stane poprvé představené Centrum Udržitelné Mobility, které kromě akční soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny, vytvoří propojenou zónu městských, státních a příspěvkových organizací, která návštěvníkům představí téma udržitelné mobility v širších a zajímavých souvislostech.

A samozřejmě nesmí chybět festivalové soutěže o skvělé ceny, jako jsou Tombola, Dětská olympiáda, Bike Pop Game od Cyklistickey a mnoho dalších, do kterých se mohou zapojit všichni návštěvníci. Odměnou budou hodnotné cyklistické produkty i zážitkové ceny od partnerů festivalu.

Partnery akce jsou Škoda Auto, POPEYES a LIDL. Všem partnerům patří velké poděkování za podporu akce. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radio Praha www.praha.rozhlas.cz.

Prague Bike Fest 2026
Výstaviště Praha (Křižíkovy pavilony a venkovní plochy)
25.–26. dubna 2026
Sobota 10:00–18:00 | Neděle 10:00–17:00
Děti do 6 let mají vstup zdarma

Vstupenky: Nákup vstupenek - 25. – 26. dubna 2026 | Prague Bike Fest

Více informací: www.praguebikefest.cz

 

Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Tragédie na stavbě. Mladého muže zavalil nakládací stroj, zraněním podlehl

Karlovarští záchranáři mají zbrusu novou novorozeneckou sanitku.

O život ve středu odpoledne přišel v Ostrově na Karlovarsku mladý muž. Zavalil ho nakládací stroj. Přivolaní zdravotničtí záchranáři se těžce zraněného se zástavou oběhu snažili ještě zachránit, ale...

Na Vsetínsku hořela hospodářská budova, škoda je přibližně 1,5 milionu korun

ilustrační snímek

V Huslenkách na Vsetínsku hořela v noci na dnešek hospodářská budova. Při požáru utrpěl zranění její majitel, kterého ošetřili hasiči. Uvnitř budovy zahynulo...

18. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:43

Lidé po projednání chystaného územního plánu Vyškova uplatnili na 300 připomínek

ilustrační snímek

Lidé po veřejném projednání návrhu územního plánu Vyškova uplatnili asi 300 připomínek. Město je nyní vyhodnocuje. Na webu Vyškova o tom informoval...

18. března 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Munici zabalil jako miminko. Muž policistům přivezl minu a protipancéřový náboj

Muž přivezl na policii v Písku protipěchotní minu a protipancéřový 85 mm náboj.

Protipěchotní minu a protipancéřový 85 mm náboj důkladně uložené v kufru auta přivezl na služebnu policistů muž z Písecka. Využil zbraňové amnestie, která pokračuje do konce června. Munici zabalil...

18. března 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

HMS v atletice 2026: Polská Toruň hostí světovou elitu. Jaké šance mají Češi?

Jan Štefela skáče v kvalifikaci na mistrovství světa.

Stovky elitních sportovců z celého světa míří na halové mistrovství světa v polské Toruni, které se koná od 20. do 22. března 2026. Česká výprava se zde představí s 18 atlety a ambicemi na medailové...

18. března 2026  15:02

Na skále Kozel v Chřibech zahnízdil sokol, ochránci přírody prosí o klid

ilustrační snímek

Na skále Kozel v Chřibech, která patří mezi oblíbené lezecké lokality, se uhnízdil kriticky ohrožený sokol stěhovavý. Pro úspěšné vyvedení mláďat je zásadní,...

18. března 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

Moderní zázemí hematologické kliniky ve FN Brno nabídne pacientům větší pohodlí

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice v Brně zmodernizovala za více než 75 milionů korun jednotku intenzivní péče na interní hematologické a onkologické klinice. Opravené zázemí...

18. března 2026  13:18,  aktualizováno  13:18

Základna ZZS v Rokytnici v Orlických horách vznikne do konce roku

ilustrační snímek

Základnu zdravotnické záchranné služby (ZZS) v Rokytnici v Orlických horách na Rychnovsku vyprojektuje a postaví téměř za 12 milionů korun společnost STYLBAU....

18. března 2026  13:18,  aktualizováno  13:18

Broker Consulting výrazně posiluje v developmentu

18. března 2026  14:53

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Kněz se vzrušoval u desetileté dívky ve zpovědnici, do vězení však nepůjde

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži.

Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil knězi Karlu Hořákovi podmíněný trest za sexuální útok na desetiletou dívku. Má také sedmiletý zákaz činnosti s dětmi mladšími 15 let. Incident se odehrál v červnu...

18. března 2026  14:22,  aktualizováno  14:38

Africké muzeum v Holicích chystá k 60. výročí výstavu o své historii

ilustrační snímek

K 60. výročí vzniku Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích chystá instituce tematickou výstavu o své historii. Bude instalovaná přímo v muzejní expozici,...

18. března 2026  12:47,  aktualizováno  12:47

