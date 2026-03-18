Prague Bike Fest 2026: Největší cyklistický festival v Česku

Festival každoročně přiváží do Prahy stovky kol a pestrý doprovodný program. Návštěvníci mají možnost vyzkoušet zdarma stovky kol přímo na místě na připravených testovacích okruzích, seznámit se s různými cyklistickými disciplínami, zúčastnit se workshopů, závodů či komunitních vyjížděk a získat přehled o nejnovějších trendech ze světa cyklistiky.
„Prague Bike Fest se za čtyři roky stal místem, kde se potkává celá cyklistická komunita, od profesionálních jezdců přes nadšence až po rodiny s dětmi. Naším cílem je proto ukázat cyklistiku v celé její šíři jako sport, zábavu, způsob dopravy i životní styl a postavit program tak, aby si každý vybral to své. Věřím, že se nám to i letos skvěle povedlo a návštěvníci budou nadšení,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha a.s.
Součástí festivalu je rozsáhlý cyklistický veletrh, který obsadí Křižíkovy pavilony i venkovní plochy areálu. Představí se zde desítky vystavovatelů z Česka i zahraničí s novinkami ze světa cyklistiky od silničních a horských kol přes gravel a městská kola až po elektrokola, doplňky a oblečení. Samozřejmě nesmí chybět program ani pro ty nejmenší návštěvníky. Pro děti bude připravené Skills centrum a dopravní hřiště, kde si mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole pod vedením zkušených instruktorů, vylepšovat svoji jízdu a zapojit se do soutěže o ceny.
Program Prague Bike Fest 2026
Nadupaný program Prague Bike Festu 2026 opět přinese nezapomenutelný zážitek pro všechny fanoušky cyklistiky – od rodinných aktivit až po adrenalinové show. Na hlavní scéně se představí oba dva dny Bike O’Clock Trial Show s hvězdami Damjanem Siriškim a Ondřejem Šenkem, kteří se se svými triky, precizní kontrolou kola a překonáváním různorodých překážek řadí mezi nejlepší v České republice a každoročně přitahují davy diváků.
Chybět nebude ani oblíbená exhibice na POPEYES Big Air s účastí nejlepších českých jezdců. Tato intenzivní freestylová podívaná přinese ridery, kteří skáčou až 8 metrů do výšky a provádějí rotace s kombinacemi triků ve vzduchu. V letošním roce bude součástí festivalu i POPEYES BMX & Scootering Street Contest, nejlepší Čeští jezdci těchto disciplín zde budou předvádět své dovednosti, triky a kreativitu na překážkách Skate plazy.
Vezměte děti na projížďku!
Rodiny s dětmi se mohou těšit na Dětské skills centrum, které opět připraví Ski a Bike Centrum Radotín spolu s Trail Guide. Na menší cyklisty zde čeká bezpečné prostředí pro první jízdy, překážkové dráhy i rady od zkušených instruktorů. Pro děti je zde i možnost vyzkoušet dopravní hřiště od Škoda Auto a. s. Děti se tak mohou už od mala učit základním dopravním předpisům zábavnou formou a jejich rodiče si při tom mohou na chvíli odpočinout. A na asfaltovém pumptracku v Lidl Zóně bude možnost si zajezdit i na koloběžkách.
Technické disciplíny, závody i rekreační vyjížďky
Kolová, krasojízda a flatland patří mezi nejtechničtější cyklistické disciplíny. V Indoor zóně v pavilonu B budou mít návštěvníci možnost vidět jejich ukázky zblízka, od dynamické týmové hry v kolové přes elegantní sestavy krasojízdy až po kreativní balanc a triky flatlandu.
Pro příznivce silniční cyklistiky je na sobotní podvečer připravený Fixed Gear Race – závod, který propojuje rychlost, techniku i atmosféru městské cyklistické komunity. Závodí se primárně na silničních kolech s fixním převodem. Kola tudíž nemají přehazovačku ani brzdy. Závodníci musí bojovat o každou pozici a mnohdy si na úzkém okruhu pomoct vlastními lokty.
Nedělní program vyvrcholí silničním criteriem Tempo Vision Crit race, které se pojede na uzavřeném silničním testovacím okruhu. Závodit se bude ve více kategoriích od dětí, hobby až po elite a diváci se mohou těšit na rychlé tempo, taktické souboje i skvělou atmosféru velkého závodu přímo u trati.
Tradiční součástí festivalu budou také komunitní vyjížďky pro veřejnost. Pohodové i sportovní trasy napříč Prahou, které spojují cyklisty všech úrovní a vytvářejí přátelskou atmosféru celé akce. Každá trasa bude končit na Výstavišti a účastníci obdrží volný vstup na festival.
Edukace i zábava
Nedílnou součástí festivalu se stane poprvé představené Centrum Udržitelné Mobility, které kromě akční soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny, vytvoří propojenou zónu městských, státních a příspěvkových organizací, která návštěvníkům představí téma udržitelné mobility v širších a zajímavých souvislostech.
A samozřejmě nesmí chybět festivalové soutěže o skvělé ceny, jako jsou Tombola, Dětská olympiáda, Bike Pop Game od Cyklistickey a mnoho dalších, do kterých se mohou zapojit všichni návštěvníci. Odměnou budou hodnotné cyklistické produkty i zážitkové ceny od partnerů festivalu.
Partnery akce jsou Škoda Auto, POPEYES a LIDL. Všem partnerům patří velké poděkování za podporu akce. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radio Praha www.praha.rozhlas.cz.
Prague Bike Fest 2026
Výstaviště Praha (Křižíkovy pavilony a venkovní plochy)
25.–26. dubna 2026
Sobota 10:00–18:00 | Neděle 10:00–17:00
Děti do 6 let mají vstup zdarma
Vstupenky: Nákup vstupenek - 25. – 26. dubna 2026 | Prague Bike Fest
Více informací: www.praguebikefest.cz
Zdroj: Výstaviště Praha, a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.