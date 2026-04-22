Prague Bike Fest: Na Big Air se představí elita freestyle MTB scény

„Vypadá to, že počasí nám i letos bude přát, takže se do příprav pouštíme již ve čtvrtek, kdy začneme stavět technicky nejnáročnější část, a to Big Air. Osmimetrová rampa, ze které budou jezdci sjíždět, jim umožní předvádět triky ve výšce až 8 metrů nad hlavami diváků. Jde o skoky, které jsou po technické stránce mimořádně náročné. A pokud nebude pršet, v pátek budou od rána probíhat již samotné tréninky,“ říká za organizátory Prague Bike Festu Patrik Brhel.
Big Air patří dlouhodobě k nejatraktivnějším disciplínám celého programu a letos tomu nebude jinak. Návštěvníci se mohou těšit na precizně vyladěné jízdy i odvážné triky jezdců, kteří patří mezi absolutní elitu svého oboru. Každý skok bude kombinací techniky, kreativity a maximální koncentrace, kdy rozhodují detaily i odvaha posouvat vlastní limity.
Prague Bike Fest ale není jen o sledování výkonů z tribuny. Celý víkend se ponese v duchu otevřené festivalové atmosféry, kde jsou fanoušci součástí dění. Jezdce bude možné potkat nejen během exhibic, ale také v zázemí nebo na autogramiádách, kde vzniká prostor pro osobní setkání, sdílení zážitků i společnou vášeň pro kola.
Na festivalu během víkendu potkáte u vybraných stánků i další vášnivé sportovce jako je například Roman Šebrle, Eva Adamczyková nebo Vavřinec Hradílek.
Prague Bike Fest tak propojuje špičkový sport s komunitním zážitkem. Nabízí víkend, kdy se na jednom místě potkávají profesionálové, nadšenci i rodiny s dětmi a všichni sdílejí stejnou energii a radost z pohybu.
Doplňující informace k POPEYES Big Air zóně
Sobota: 12:00 - 12:30 Exhibice, 12:30 - 13:00 Autogramiáda, 13:45 - 14:15 Exhibice, 15:30 - 16:00 Exhibice
Neděle: 12:30 - 13:00 Exhibice, 13:00 - 13:30 Autogramiáda, 16:00 - 16:30 Exhibice
Potvrzení jezdci: Jakub Vencl, Teodor Kováč, Vilibald Vítek, Dan Miler, Andy Mitaš, Dominik Vašut, Pascal Kolb, Fanda Honsa, Kevin Bárta, Tomáš Vašátko, Mathias Machara, Filip Vokurka, Antonín Hadrava
Prague Bike Fest 2026
Výstaviště Praha (Křižíkovy pavilony a venkovní plochy)
25.–26. dubna 2026
Sobota 10:00–18:00 | neděle 10:00–17:00
Děti do 6 let mají vstup zdarma
Zdroj: Výstaviště Praha