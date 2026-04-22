Prague Bike Fest: Na Big Air se představí elita freestyle MTB scény

Autor:
  10:53
Praha 22. dubna 2026 (PROTEXT) - Jedna z největších atrakcí letošního Prague Bike Festu dostává konkrétní obrysy. Už ve čtvrtek začne na Výstavišti růst dominantní Big Air rampa, která se s výškou osmi metrů stane nepřehlédnutelným centrem víkendového dění. Právě tady se během festivalu představí špička freestyle MTB scény a nabídne divákům show plnou triků, rychlosti a adrenalinu.

„Vypadá to, že počasí nám i letos bude přát, takže se do příprav pouštíme již ve čtvrtek, kdy začneme stavět technicky nejnáročnější část, a to Big Air. Osmimetrová rampa, ze které budou jezdci sjíždět, jim umožní předvádět triky ve výšce až 8 metrů nad hlavami diváků. Jde o skoky, které jsou po technické stránce mimořádně náročné. A pokud nebude pršet, v pátek budou od rána probíhat již samotné tréninky,“ říká za organizátory Prague Bike Festu Patrik Brhel.

Big Air patří dlouhodobě k nejatraktivnějším disciplínám celého programu a letos tomu nebude jinak. Návštěvníci se mohou těšit na precizně vyladěné jízdy i odvážné triky jezdců, kteří patří mezi absolutní elitu svého oboru. Každý skok bude kombinací techniky, kreativity a maximální koncentrace, kdy rozhodují detaily i odvaha posouvat vlastní limity.

Prague Bike Fest ale není jen o sledování výkonů z tribuny. Celý víkend se ponese v duchu otevřené festivalové atmosféry, kde jsou fanoušci součástí dění. Jezdce bude možné potkat nejen během exhibic, ale také v zázemí nebo na autogramiádách, kde vzniká prostor pro osobní setkání, sdílení zážitků i společnou vášeň pro kola.

Na festivalu během víkendu potkáte u vybraných stánků i další vášnivé sportovce jako je například Roman Šebrle, Eva Adamczyková nebo Vavřinec Hradílek.

Prague Bike Fest tak propojuje špičkový sport s komunitním zážitkem. Nabízí víkend, kdy se na jednom místě potkávají profesionálové, nadšenci i rodiny s dětmi a všichni sdílejí stejnou energii a radost z pohybu.

 

Doplňující informace k POPEYES Big Air zóně

Sobota: 12:00 - 12:30 Exhibice, 12:30 - 13:00 Autogramiáda, 13:45 - 14:15 Exhibice, 15:30 - 16:00 Exhibice

Neděle: 12:30 - 13:00 Exhibice, 13:00 - 13:30 Autogramiáda, 16:00 - 16:30 Exhibice

Potvrzení jezdci: Jakub Vencl, Teodor Kováč, Vilibald Vítek, Dan Miler, Andy Mitaš, Dominik Vašut, Pascal Kolb, Fanda Honsa, Kevin Bárta, Tomáš Vašátko, Mathias Machara, Filip Vokurka, Antonín Hadrava

 

Prague Bike Fest 2026

Výstaviště Praha (Křižíkovy pavilony a venkovní plochy)

25.–26. dubna 2026

Sobota 10:00–18:00 | neděle 10:00–17:00

 

Děti do 6 let mají vstup zdarma

Vstupenky: Nákup vstupenek - 25. – 26. dubna 2026 | Prague Bike Fest

Podrobný program na www.praguebikefest.cz

 

Zdroj: Výstaviště Praha

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

OBRAZEM: Nové vozy lanovky dorazily na pražský Petřín. Kdy se svezou první první cestující?

Dnes probíhá přesun a osazení nových vozů lanové dráhy na zrekonstruovanou trať...

Na pražský Petřín dorazily nové vozy lanovky. Technici je začali usazovat na trať, zatím jsou ale zakryté plachtami. Veřejnost jejich podobu uvidí až v následujících dnech přímo ve stanicích....

22. dubna 2026

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

22. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Stavba obchvatu Přeštic nabrala zpoždění, dělníci teď svařují železniční most

Výstavba obchvatu Přeštic na Plzeňsku nabrala kvůli archeologickému průzkumu...

Když loni na jaře dělníci poprvé kopli do země při stavbě více než pětikilometrového obchvatu Přeštic na Plzeňsku, všichni byli přesvědčeni, že v závěru roku 2026 po něm budou jezdit auta. Jenže...

22. dubna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

IKEM hledá ideální dárce kostní dřeně. Zájem zvýšil příběh muže s agresivní leukémií

IKEM

Od chvíle, kdy v médiích zazněla zpráva o muži s agresivní leukemií, pro kterého je darování kostní dřeně otázkou života a smrti, se rychle rozšiřuje registr dárců. Díky velkému zájmu tak mají větší...

22. dubna 2026  11:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dost bylo pomníčků u vytížené křižovatky. ŘSD se rozhodlo zakročit

Na místě, kde osmadvacetiletý motorkář vjel do skupiny lidí, kteří vystoupili z...

U Chlumce nedaleko Ústí nad Labem začnou ve čtvrtek stavební práce spojené s budováním okružní křižovatky na silnici I/30, kde se v minulosti stalo několik tragických dopravních nehod. Řidiči se při...

22. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Společnost EY je opět hrdým podporovatelem MFF Karlovy Vary

22. dubna 2026  11:32

Skladatelka Švihálková uvede Beckettovu Company na festivalu NODO v Ostravě

ilustrační snímek

Devětadvacetiletá skladatelka a perkusionistka Kristýna Švihálková představí na festivalu New Opera Days Ostrava (NODO) své instrumentálně-divadelní dílo...

22. dubna 2026  9:58,  aktualizováno  9:58

Studenti překvapili prezidenta obrazem. Čekal ho i muž, s nímž skočil padákem

Prezident Petr Pavel dostal od studentů Gymnázia a grafické školy v Přelouči...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Na Gymnáziu a grafické škole v Přelouči ho studenti...

22. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  11:30

Sexuální násilí, víra a klimatická krize: Summit o udržitelnosti otevře tabu

22. dubna 2026  11:24

Krajská zdravotní spravující nemocnice na severu Čech nezvýší mzdy kvůli ztrátě

ilustrační snímek

Krajská zdravotní (KZ), která spravuje sedm nemocnic v Ústeckém kraji, hospodařila loni se ztrátou 142,7 milionu korun. Podle vedení společnosti je důvodem...

22. dubna 2026  9:44,  aktualizováno  9:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Cyklisté v Žižkovském tunelu zpomalí na desítku. Na dodržování pravidel dohlédne policie

Cyklisté pojednou v Žižkovském tunelu pomaleji.

Žižkovský tunel, který spojuje Žižkov s Karlínem, čekají změny. Radnice Prahy 3 reaguje na opakované stížnosti veřejnosti i vlastní zjištění z terénu a zavádí opatření, která mají omezit konflikty...

22. dubna 2026  11:14

Lípa Musica přiveze do regionu světová jména. Festival slaví čtvrtstoletí

Během závěrečného koncertu 31. října na sebe strhne pozornost Avishai Cohen,...

Večery při svíčkách, v kostelech a bazilikách, ale třeba i na huti. Organizátoři mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica odtajnili program jubilejního ročníku.

22. dubna 2026  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.